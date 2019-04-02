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Криминал

В Ярославле женщина незаконно получала страховые выплаты своей умершей матери

Сколько денег ей пришлось вернуть государству 

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Женщина не сообщила о смерти матери и продолжила получать деньги за неё

Фото: Александра Савельева

В прокуратуру Ленинского района обратились представители регионального отделения Фонда соцстрахования. 


— Установлено, что отделение Фонда социального страхования производило ежемесячное страховое обеспечение жительницы города Ярославля в связи с повреждением здоровья, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Женщина умерла, но её дочь не спешила сообщить о смерти матери в соцстрах и продолжила получать выплаты за неё.

— С момента смерти на лицевой счет было перечислено более 20 тысяч рублей, которые были незаконно получены дочерью умершей, — сказали прокуроры.

В прокуратуре решили, что по закону наследник не имеет права на получение страховых выплат, и действие женщины, не сообщившей о смерти матери, нанесло ущерб бюджету России. По требованию прокуроров женщина вернула все незаконно полученные деньги.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Сес
2 апр 2019 в 17:12

Господа чиновники, а законно забирать пенсионные накопления граждан не доживших до пенсии?

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