В Ярославле женщина незаконно получала страховые выплаты своей умершей матери

В прокуратуру Ленинского района обратились представители регионального отделения Фонда соцстрахования.
— Установлено, что отделение Фонда социального страхования производило ежемесячное страховое обеспечение жительницы города Ярославля в связи с повреждением здоровья, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Женщина умерла, но её дочь не спешила сообщить о смерти матери в соцстрах и продолжила получать выплаты за неё.
— С момента смерти на лицевой счет было перечислено более 20 тысяч рублей, которые были незаконно получены дочерью умершей, — сказали прокуроры.
В прокуратуре решили, что по закону наследник не имеет права на получение страховых выплат, и действие женщины, не сообщившей о смерти матери, нанесло ущерб бюджету России. По требованию прокуроров женщина вернула все незаконно полученные деньги.