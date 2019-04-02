В Ярославле женщина незаконно получала страховые выплаты своей умершей матери

В прокуратуру Ленинского района обратились представители регионального отделения Фонда соцстрахования.





— Установлено, что отделение Фонда социального страхования производило ежемесячное страховое обеспечение жительницы города Ярославля в связи с повреждением здоровья, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Женщина умерла, но её дочь не спешила сообщить о смерти матери в соцстрах и продолжила получать выплаты за неё.



— С момента смерти на лицевой счет было перечислено более 20 тысяч рублей, которые были незаконно получены дочерью умершей, — сказали прокуроры.