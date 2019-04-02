Ярославец расплачивался в магазинах поддельными пятитысячными купюрами

В полицию поступило сообщение о поддельной пятитысячной купюре. По подозрению в сбыте фальшивок в Ярославле задержали 22-летнего мужчину.





— Установлена его причастность к совершению двух фактов сбыта фальшивых денежных купюр номиналом 5000 рублей на территории Фрунзенского и Заволжского районов, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Кроме того, у ярославца изъяли еще восемь поддельных пятитысячных купюр.



На мужчину завели уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», максимальное наказание по которой — до восьми лет лишения свободы.

