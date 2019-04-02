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Криминал

Ярославец расплачивался в магазинах поддельными пятитысячными купюрами

Мужчина рассказал, где взял фальшивки

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Две поддельные купюры ярославец успел сбыть

Фото: УМВД России по Ярославской области

В полицию поступило сообщение о поддельной пятитысячной купюре. По подозрению в сбыте фальшивок в Ярославле задержали 22-летнего мужчину. 


— Установлена его причастность к совершению двух фактов сбыта фальшивых денежных купюр номиналом 5000 рублей на территории Фрунзенского и Заволжского районов, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Кроме того, у ярославца изъяли еще восемь поддельных пятитысячных купюр.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», максимальное наказание по которой — до восьми лет лишения свободы.

Полицейским мужчина рассказал, что фальшивые деньги брал у друга. 


— Он предложил, я согласился, — рассказал ярославец. — Передавал через курьерскую доставку. Сбыл две купюры по пять тысяч рублей.

Полиция проверяет его причастность к другим подобным преступлениям.

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Елена Вахрушева

ТЕГИ

фальшивые деньги

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