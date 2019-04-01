В Ярославле чиновник взял муляжи денег и попал за решётку

— В январе 2019 года обвиняемый, находясь на своем рабочем месте, получил от учредителя коммерческой организации, действующего в рамках оперативного эксперимента, муляж денежных купюр в сумме 725 тысяч рублей за содействие в утверждении акта приемки в рамках исполнения государственного контракта на проведение ремонтно-реставрационных работ, — рассказали следователи СУ СКР по Ярославской области. — Непосредственно после этого обвиняемый был задержан.

В Ярославле бывшего заместителя директора регионального департамента охраны объектов культурного наследия Романа Васильева посадили в СИЗО. Там он будет ждать приговора суда. 42-летний мужчина попался на покушении на получение взятки в крупном размере.

Также следователи заверили, что собрали достаточную доказательственную базу. Они отправили дело в суд для рассмотрения по существу.



Ранее мы уже писали, за что именно Роман Васильев просил у ярославского бизнесмена взятку и как его задерживали.



Роман Васильев проработал в департаменте охраны объектов культурного наследия недолго. Он приехал в Ярославль в 2018 году. 42-летний чиновник родом из города Химки Московской области. Имеет два высших образования: «экономика и управление на предприятии (в строительстве)» и «государственное и муниципальное управление». С 2007 по 2011 годы работал в Комитете по культурному наследию города Москвы, а с 2014 по 2016 годы — в Министерстве культуры Московской области. Затем перешёл курировать вопросы культуры, туризма и молодёжной политики в Одинцовском районе (биография взята с сайта администрации Одинцовского района).

