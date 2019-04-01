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Криминал

В Ярославле чиновник взял муляжи денег и попал за решётку

Как экс-сотрудник регионального правительства попался на покушении на крупную взятку

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Роман Васильев работал заместителем директора департамента охраны памятников

Фото: Rweek.ru

В Ярославле бывшего заместителя директора регионального департамента охраны объектов культурного наследия Романа Васильева посадили в СИЗО. Там он будет ждать приговора суда. 42-летний мужчина попался на покушении на получение взятки в крупном размере.

— В январе 2019 года обвиняемый, находясь на своем рабочем месте, получил от учредителя коммерческой организации, действующего в рамках оперативного эксперимента, муляж денежных купюр в сумме 725 тысяч рублей за содействие в утверждении акта приемки в рамках исполнения государственного контракта на проведение ремонтно-реставрационных работ, — рассказали следователи СУ СКР по Ярославской области. — Непосредственно после этого обвиняемый был задержан.

Также следователи заверили, что собрали достаточную доказательственную базу. Они отправили дело в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы уже писали, за что именно Роман Васильев просил у ярославского бизнесмена взятку и как его задерживали.

Роман Васильев проработал в департаменте охраны объектов культурного наследия недолго. Он приехал в Ярославль в 2018 году. 42-летний чиновник родом из города Химки Московской области. Имеет два высших образования: «экономика и управление на предприятии (в строительстве)» и «государственное и муниципальное управление». С 2007 по 2011 годы работал в Комитете по культурному наследию города Москвы, а с 2014 по 2016 годы — в Министерстве культуры Московской области. Затем перешёл курировать вопросы культуры, туризма и молодёжной политики в Одинцовском районе (биография взята с сайта администрации Одинцовского района).

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Михаил Контуев

ТЕГИ

криминалвзяткаполитика

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КОММЕНТАРИИ (2)

Потерявшийся Дед
1 апр 2019 в 17:40

Уже обрили!

НеравноДушный
1 апр 2019 в 15:44

Что-то у нас слишком много "варягов" стало попадаться на различных правонарушениях. То подозреваемые, то подследственные, а то и откровенные жулики. Пора уже присмотреться к тем, кто их сюда пропихивает.

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