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Криминал

В Ярославле полиция накрыла банду наркодилеров с 2,5 килограмма героина. Видео задержания

Как мужчины распространяли наркотики

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Наркотики хранили в квартире

Фото: УМВД России по Ярославской области

В Ярославле полиция накрыла наркодилеров. В квартире на улице Строителей сотрудники полиции нашли два брикета с расфасованными свертками, в которых находился героин. Всего 1032 штуки.

— Задержаны ещё четверо лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств. У одного из них, неработающего 43-летнего мужчины, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, изъято 137 свертков с наркотическим средством, содержащим героин, общим весом 314,5 грамма.

Мужчины распространяли наркотики по Ярославлю с помощью «закладок».

Возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

Читайте также: в Ярославской области у местного жителя нашли почти килограмм наркотиков. Для чего ему были нужны запрещённые вещества.

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ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

наркотики

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