В Ярославле полиция накрыла банду наркодилеров с 2,5 килограмма героина. Видео задержания

В Ярославле полиция накрыла наркодилеров. В квартире на улице Строителей сотрудники полиции нашли два брикета с расфасованными свертками, в которых находился героин. Всего 1032 штуки.



— Задержаны ещё четверо лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств. У одного из них, неработающего 43-летнего мужчины, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, изъято 137 свертков с наркотическим средством, содержащим героин, общим весом 314,5 грамма.

