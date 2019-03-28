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«Хотят отобрать бизнес»: подробности суда над предпринимателем, обвиненным в насилии над детьми

Предпринимателя из Ярославля обвинили по восьми эпизодам

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Заседание длилось с утра до самого вечера

Фото: Анастасия Тихомирова 

Сегодня состоялось закрытое заседание по громкому делу ярославского бизнесмена, владевшего популярным ночным клубом. 58-летнего мужчину обвиняют в педофилии и изнасиловании. Всего восемь эпизодов

— Предприниматель вину не признает и считает это обвинение заказным, — рассказала пресс-секретарь ярославского суда Ольга Козлова. 

Мужчина полагает, что таким образом кто-то хочет отобрать у него бизнес. 

Завтра состоится еще одно заседание. Приговор вынесут в конце апреля или начале мая. На оглашение вердикта суда допустят журналистов.

Сейчас мужчина содержится под стражей. Попался правоохранителям он еще осенью позапрошлого года. Во время следствия его обследовали психологи и признали вменяемым.

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ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

громкое делопедофилия

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КОММЕНТАРИИ (5)

Сергей
28 март 2019 в 20:10

если конечно он действительно педофил )

Гость
28 март 2019 в 20:18

Лучше бы он был геем

Ярославец
28 март 2019 в 19:44

Педофилов нужно вешать на городской площади,на кране,как в Иране.

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