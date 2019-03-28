«Хотят отобрать бизнес»: подробности суда над предпринимателем, обвиненным в насилии над детьми

Сегодня состоялось закрытое заседание по громкому делу ярославского бизнесмена, владевшего популярным ночным клубом. 58-летнего мужчину обвиняют в педофилии и изнасиловании. Всего восемь эпизодов.
— Предприниматель вину не признает и считает это обвинение заказным, — рассказала пресс-секретарь ярославского суда Ольга Козлова.
Мужчина полагает, что таким образом кто-то хочет отобрать у него бизнес.
Завтра состоится еще одно заседание. Приговор вынесут в конце апреля или начале мая. На оглашение вердикта суда допустят журналистов.
Сейчас мужчина содержится под стражей. Попался правоохранителям он еще осенью позапрошлого года. Во время следствия его обследовали психологи и признали вменяемым.