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Криминал

В Ярославской области будут судить мужчину, который расстрелял соседа из-за своей собаки

Раненый прополз по снегу 400 метров, чтобы позвать на помощь, но потом умер

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Собаки не пострадали

Фото: Александра Савельева

В Ярославской области будут судить мужчину, который расстрелял своего соседа из-за собак. Напомним, жуткая расправа случилась 12 января. Собаки погибшего мужчины напали на собак обвиняемого. Тогда мужчина взял охотничье ружьё и выстрелил в соседа три раза: в грудь и спину.

— Несмотря на полученные тяжкие травмы, пострадавшему удалось самостоятельно через лесной массив преодолеть расстояние в 400 метров от места совершения преступления до автотрассы. Там его обнаружили местные жители и, оказав первую медицинскую помощь, доставили в Брейтовскую районную больницу. Однако от полученных огнестрельных повреждений он скончался после проведения операции на следующий день, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

На 33-летнего мужчину уже завели уголовное дело. Пока не известно, когда начнётся суд и какое наказание ждёт убийцу. 

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