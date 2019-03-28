В Ярославской области будут судить мужчину, который расстрелял соседа из-за своей собаки

В Ярославской области будут судить мужчину, который расстрелял своего соседа из-за собак. Напомним, жуткая расправа случилась 12 января. Собаки погибшего мужчины напали на собак обвиняемого. Тогда мужчина взял охотничье ружьё и выстрелил в соседа три раза: в грудь и спину.



— Несмотря на полученные тяжкие травмы, пострадавшему удалось самостоятельно через лесной массив преодолеть расстояние в 400 метров от места совершения преступления до автотрассы. Там его обнаружили местные жители и, оказав первую медицинскую помощь, доставили в Брейтовскую районную больницу. Однако от полученных огнестрельных повреждений он скончался после проведения операции на следующий день, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

