Возбуждены новые уголовные дела по пыткам заключённых. Снова в колонии № 1 Ярославля

Ярославский Следственный комитет возбудил ещё два уголовных дела о пытках в колонии № 1. Той самой, с которой начались скандальные разбирательства и около 20 уголовных дел в отношении сотрудников исправительной колонии, жестоко избивших заключённого Евгения Макарова. Кадры пыток молодого парня попали в Сеть, после чего история получила широкую огласку.

Оказалось, что это не все эпизоды издевательств над заключёнными в этой колонии. В марте «Новая газета» опубликовала видео с жестоким обращением уже над другим осуждённым. Сам пострадавший утверждал, что его били по спине, ягодицам, по пяткам резиновой палкой.