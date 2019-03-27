Возбуждены новые уголовные дела по пыткам заключённых. Снова в колонии № 1 Ярославля

Ярославский Следственный комитет возбудил ещё два уголовных дела о пытках в колонии № 1. Той самой, с которой начались скандальные разбирательства и около 20 уголовных дел в отношении сотрудников исправительной колонии, жестоко избивших заключённого Евгения Макарова. Кадры пыток молодого парня попали в Сеть, после чего история получила широкую огласку.
Оказалось, что это не все эпизоды издевательств над заключёнными в этой колонии. В марте «Новая газета» опубликовала видео с жестоким обращением уже над другим осуждённым. Сам пострадавший утверждал, что его били по спине, ягодицам, по пяткам резиновой палкой.
— Два раза я терял сознание, тогда меня снимали с парты и обливали водой, чтобы я очухался. А когда позвали уже другого заключённого, я сам кое-как встал, — приводила слова заключённого «Новая газета».
После публикации нового эпизода ярославские следователи начали своё разбирательство. Но подробности пока не уточняются.
Напомним, после появления видео с жестокими издевательствами над Евгением Макаровым возбудили 22 уголовных дела. После скандала УФСИН начало проверять колонии, а правозащитники отправили кадры в Европейский суд по правам человека. Разбирательства продолжаются, все сотрудники УФСИН, в отношении которых возбуждены дела, находятся под арестом.