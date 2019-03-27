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Криминал
Пытки в колонии

Возбуждены новые уголовные дела по пыткам заключённых. Снова в колонии № 1 Ярославля

Следственный комитет допросит потерпевших

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Вокруг одного заключённого были десятки сотрудников колонии. Мужчина на видео был со следами побоев 

Фото: «Новая газета»

Ярославский Следственный комитет возбудил ещё два уголовных дела о пытках в колонии № 1. Той самой, с которой начались скандальные разбирательства и около 20 уголовных дел в отношении сотрудников исправительной колонии, жестоко избивших заключённого Евгения Макарова. Кадры пыток молодого парня попали в Сеть, после чего история получила широкую огласку. 

Оказалось, что это не все эпизоды издевательств над заключёнными в этой колонии. В марте «Новая газета» опубликовала видео с жестоким обращением уже над другим осуждённым. Сам пострадавший утверждал, что его били по спине, ягодицам, по пяткам резиновой палкой. 

— Два раза я терял сознание, тогда меня снимали с парты и обливали водой, чтобы я очухался. А когда позвали уже другого заключённого, я сам кое-как встал, — приводила слова заключённого «Новая газета».

После публикации нового эпизода ярославские следователи начали своё разбирательство. Но подробности пока не уточняются. 

Напомним, после появления видео с жестокими издевательствами над Евгением Макаровым возбудили 22 уголовных дела. После скандала УФСИН начало проверять колонии, а правозащитники отправили кадры в Европейский суд по правам человека. Разбирательства продолжаются, все сотрудники УФСИН, в отношении которых возбуждены дела, находятся под арестом. 

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Пытки в колонии

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