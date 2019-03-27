Неожиданный поворот в деле о страшной гибели Анны Даниловой: расследование возобновлено

Появился неожиданный поворот в громком деле о смерти мамы двоих детей в Ярославле. В «деле Анны Даниловой» была поставлена точка. Но оказалось, будет продолжение. Дело будет снова расследоваться.
В редакцию 76.RU обратились представители семьи Анны. Они полагают, что информация о самоубийстве женщины не соответствует действительности.
«Решение по делу является незаконным, необоснованным, противоречащим всем обстоятельствам совершённого», — говорится в обращении к изданию 76.RU.
Мы обратились за комментарием в Следственный комитет. Там нам сообщили, что постановление о прекращении уголовного дела отменено.
— В рамках возобновленного расследования будут проведены дополнительные следственные действия, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.
Эта история потрясла Ярославль в июле прошлого года. Мама двоих детей Анна Данилова внезапно пропала после того, как вышла в магазин. О её исчезновении сообщили родственники. Анну искали всем городом. Спустя несколько дней тело с множественными ножевыми ранениями нашли в кустах на улице Автозаводской. Сначала все думали, что это убийство. Но спустя полгода следователи пришли к выводу:
— Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления, — сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.
Эта формулировка означает, что человека не убивали.
Её знакомые говорили о ней только хорошее: она была прекрасной матерью, очень доброй и заботливой. Анна была в разводе. Первое время даже бывшего мужа подозревали в причастности к смерти Анны. Однако сам он расплакался, когда узнал, что она мертва.