Неожиданный поворот в деле о страшной гибели Анны Даниловой: расследование возобновлено

Появился неожиданный поворот в громком деле о смерти мамы двоих детей в Ярославле. В «деле Анны Даниловой» была поставлена точка. Но оказалось, будет продолжение. Дело будет снова расследоваться.



В редакцию 76.RU обратились представители семьи Анны. Они полагают, что информация о самоубийстве женщины не соответствует действительности.



«Решение по делу является незаконным, необоснованным, противоречащим всем обстоятельствам совершённого», — говорится в обращении к изданию 76.RU.



Мы обратились за комментарием в Следственный комитет. Там нам сообщили, что постановление о прекращении уголовного дела отменено.

