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Криминал
Нашли мёртвой маму двоих детей
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Неожиданный поворот в деле о страшной гибели Анны Даниловой: расследование возобновлено

Следователи снова будут разбираться в обстоятельствах смерти мамы двоих детей из Ярославля

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Тело Анны нашли в лесополосе на Автозаводской

Фото: Александра Савельева, Анна Данилова/Vk.com

Появился неожиданный поворот в громком деле о смерти мамы двоих детей в Ярославле. В «деле Анны Даниловой» была поставлена точка. Но оказалось, будет продолжение. Дело будет снова расследоваться.

В редакцию 76.RU обратились представители семьи Анны. Они полагают, что информация о самоубийстве женщины не соответствует действительности.

«Решение по делу является незаконным, необоснованным, противоречащим всем обстоятельствам совершённого», — говорится в обращении к изданию 76.RU.

Мы обратились за комментарием в Следственный комитет. Там нам сообщили, что постановление о прекращении уголовного дела отменено.

— В рамках возобновленного расследования будут проведены дополнительные следственные действия, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.

Эта история потрясла Ярославль в июле прошлого года. Мама двоих детей Анна Данилова внезапно пропала после того, как вышла в магазин. О её исчезновении сообщили родственники. Анну искали всем городом. Спустя несколько дней тело с множественными ножевыми ранениями нашли в кустах на улице Автозаводской. Сначала все думали, что это убийство. Но спустя полгода следователи пришли к выводу:

— Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления, — сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.

Эта формулировка означает, что человека не убивали.

Её знакомые говорили о ней только хорошее: она была прекрасной матерью, очень доброй и заботливой. Анна была в разводе. Первое время даже бывшего мужа подозревали в причастности к смерти Анны. Однако сам он расплакался, когда узнал, что она мертва.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
27 март 2019 в 12:33

Вы прям как депутаты стрелки назад или вперед на час для них проблема первостепенной важности.

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