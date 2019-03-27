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Криминал

Бейсбольная бита сломалась пополам: ярославец напал на мэра Иваново во дворе его дома

Расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство

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Голова главы города выдержала удар

Фото: Владимир Шарыпов/Facebook.com

В Иваново полиция и ФСБ задержали 31-летнего мужчину, который с битой напал на мэра города Владимира Шарыпова. Нападавшим оказался ярославец. История вышла, как в шальные 90-е.

В конце февраля мэр Иваново возвращался домой. Когда заходил во двор, к нему подскочил человек с бейсбольной битой. Как сообщает ивановский телеканал «Барс», нападавший ударил главу города по голове. Да так, что бита сломалась пополам. Нападавший бросил биту в снег и хотел убежать, но мэр бросился вслед. Догнать, правда, не удалось — нападавшего поджидала машина.

— Первым отделом по расследованию особо важных дел расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство главы города Иваново, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области. — Сегодня подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сам мэр в интервью телеканалу «Барс» заявил, что нападение связывает с профессиональной деятельностью. И посоветовал всем заниматься спортом, чтобы так же уметь отбиться от агрессоров:

— Я сумел отбиться. Всем рекомендую заниматься спортом, иногда это серьёзно помогает.

По уголовному делу назначены экспертизы, изъята бейсбольная бита. Расследование уголовного дела продолжается.

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ТЕГИ

ИвановоШарыповбита

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КОММЕНТАРИИ (6)

Петруха
27 март 2019 в 11:04

По ходу он в подпитии мэров и города перепутал...:)

гость
27 март 2019 в 11:49

э вон, оно как...
на сантехника бы так напали, было бы дело о хулиганстве,
а тут целый мэр...
но ведь какой человечище!
как говаривал классик: гвозди бы делать из таких людей!
бейсбольная бита в щепки, а он за нападавшим бегает...
тут уже, на ум, приходит, мудрость, другого рода:
голова она, что?.. она кость! что ей будет!

Инженер1
27 март 2019 в 11:04

Крепкое дерево оказалось))

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