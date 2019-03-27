Бейсбольная бита сломалась пополам: ярославец напал на мэра Иваново во дворе его дома

В Иваново полиция и ФСБ задержали 31-летнего мужчину, который с битой напал на мэра города Владимира Шарыпова. Нападавшим оказался ярославец. История вышла, как в шальные 90-е.
В конце февраля мэр Иваново возвращался домой. Когда заходил во двор, к нему подскочил человек с бейсбольной битой. Как сообщает ивановский телеканал «Барс», нападавший ударил главу города по голове. Да так, что бита сломалась пополам. Нападавший бросил биту в снег и хотел убежать, но мэр бросился вслед. Догнать, правда, не удалось — нападавшего поджидала машина.
— Первым отделом по расследованию особо важных дел расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство главы города Иваново, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области. — Сегодня подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сам мэр в интервью телеканалу «Барс» заявил, что нападение связывает с профессиональной деятельностью. И посоветовал всем заниматься спортом, чтобы так же уметь отбиться от агрессоров:
— Я сумел отбиться. Всем рекомендую заниматься спортом, иногда это серьёзно помогает.
По уголовному делу назначены экспертизы, изъята бейсбольная бита. Расследование уголовного дела продолжается.