Бейсбольная бита сломалась пополам: ярославец напал на мэра Иваново во дворе его дома

В Иваново полиция и ФСБ задержали 31-летнего мужчину, который с битой напал на мэра города Владимира Шарыпова. Нападавшим оказался ярославец. История вышла, как в шальные 90-е.

В конце февраля мэр Иваново возвращался домой. Когда заходил во двор, к нему подскочил человек с бейсбольной битой. Как сообщает ивановский телеканал «Барс», нападавший ударил главу города по голове. Да так, что бита сломалась пополам. Нападавший бросил биту в снег и хотел убежать, но мэр бросился вслед. Догнать, правда, не удалось — нападавшего поджидала машина.