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Криминал

В Ярославле молодая мама избила полицейского: как её наказали

Женщина не реагировала на просьбы участкового

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Соседи пожаловались на шум 

Фото: Александра Савельева

В Ярославле 30-летней женщине выписали штраф за избиение сотрудника полиции. Конфликт случился ещё в октябре прошлого года в одном из домов по Тутаевскому шоссе в Дзержинском районе. Молодая мама набросилась на полицейского за то, что тот попросил её вести себя потише.

— Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемая начала наносить удары соседке, вызвавшей сотрудников полиции, а затем нанесла несколько ударов по лицу участковому, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Женщина раскаялась. За своё буйное поведение ей придётся заплатить 15 тысяч рублей. Известно, что женщина находится на учёте полиции. Также у ярославны есть несовершеннолетняя дочь.

К сожалению, зачастую руки распускают и сотрудники полиции. В Рыбинске двое полицейских избили подростка. Это попало на видео

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Анастасия Тихомирова

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избил полицейского

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