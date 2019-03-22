В Ярославле молодая мама избила полицейского: как её наказали

В Ярославле 30-летней женщине выписали штраф за избиение сотрудника полиции. Конфликт случился ещё в октябре прошлого года в одном из домов по Тутаевскому шоссе в Дзержинском районе. Молодая мама набросилась на полицейского за то, что тот попросил её вести себя потише.



— Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемая начала наносить удары соседке, вызвавшей сотрудников полиции, а затем нанесла несколько ударов по лицу участковому, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

