Чтобы угнать автомобиль, ярославец вызвал эвакуатор

В полицию Ленинского района заявление о краже своей машины написал местный житель. Мужчина рассказал, что пропал его автомобиль «Вольво». Машина была неисправна и стояла на улице.



Полицейским по подозрению в краже удалось задержать 27-летнего ярославца.





— Он дал признательные показания, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.



Мужчина рассказал, что заметил брошенный автомобиль и решил на нём заработать — вызвал эвакуатор и увёз машину в пункт приёма металлолома.



На ярославца завели уголовное дело по статье «Кража».

