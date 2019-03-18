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Криминал

Чтобы угнать автомобиль, ярославец вызвал эвакуатор

Полицейские задержали грабителя

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Машина стояла на улице Лермонтова

Фото: Александра Савельева

В полицию Ленинского района заявление о краже своей машины написал местный житель. Мужчина рассказал, что пропал его автомобиль «Вольво». Машина была неисправна и стояла на улице.

Полицейским по подозрению в краже удалось задержать 27-летнего ярославца. 


— Он дал признательные показания, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. 

Мужчина рассказал, что заметил брошенный автомобиль и решил на нём заработать — вызвал эвакуатор и увёз машину в пункт приёма металлолома.

На ярославца завели уголовное дело по статье «Кража».

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КОММЕНТАРИИ (1)

Александр
18 март 2019 в 10:37

Молодец! Чем думал он интересно? Теперь поедет в места не столь лишения свободы, репутацию свою испортил!

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