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Криминал

В Ярославле эвакуировали кафе и жилой дом: полиция вычислила лжетеррориста

Что на данный момент известно о преступнике

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Полицейские быстро нашли лжетеррориста

Фото: Александра Савельева

В Ярославле ночью 12 марта в полицию позвонила неизвестная женщина и заявила, что в центре города заминировано кафе. К месту тут же выехали все оперативные службы. Из заведения пришлось эвакуировать всех отдыхающих. Позже в полицию снова позвонила женщина и сообщила об угрозе взрыва в жилом доме во Фрунзенском районе. Спецслужбы поехали и туда.

— Оперативные службы провели все необходимые мероприятия, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — В ходе обследования зданий и прилегающих территорий опасных предметов обнаружено не было.

А вот лжетеррористку полицейские вычислили. Ей оказалась 31-летняя женщина. Она была пьяна.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Если её вина будет доказана, то ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее по стране прокатилось несколько волн эвакуаций. Но правоохранители говорят, что этот случай никак не связан с теми историями.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

эвакуациякриминал

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КОММЕНТАРИИ (1)

hehi
14 март 2019 в 17:33

Она_же_мать, кто её посадит. У неё же лялька на руках, а про бомбы - это вы все не так поняли, не так расслышали и вообще что пристали к несчастной бедной обделенной женщине России. Идите вон лучше алкашей по подъездам гоняйте.

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