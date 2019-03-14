В Ярославле эвакуировали кафе и жилой дом: полиция вычислила лжетеррориста

В Ярославле ночью 12 марта в полицию позвонила неизвестная женщина и заявила, что в центре города заминировано кафе. К месту тут же выехали все оперативные службы. Из заведения пришлось эвакуировать всех отдыхающих. Позже в полицию снова позвонила женщина и сообщила об угрозе взрыва в жилом доме во Фрунзенском районе. Спецслужбы поехали и туда.



— Оперативные службы провели все необходимые мероприятия, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — В ходе обследования зданий и прилегающих территорий опасных предметов обнаружено не было.

