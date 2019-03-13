Убийца ярославского бизнесмена выплатит его семье несколько миллионов рублей

Константину Сорокину теперь всю жизнь выплачивать компенсацию морального вреда
Сегодня в Кировском суде Ярославля огласили приговор Константину Сорокину, которого обвиняли в убийстве известного бизнесмена Ильи Исаева. Суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Кроме того, были назначены компенсации, которые Сорокин теперь должен будет выплатить семье убитого. Трое детей и двое родителей должны получить по миллиону. А также по 700 тысяч жене и брату. Итого 6 400 000 рублей плюс 90 тысяч за похороны.
— В целом мы удовлетворены приговором, считаем наказание обоснованным. Наказание адекватно содеянному. Потерпевшими были признаны семь человек, — рассказал адвокат семьи Исаевых.
Как произошло убийство
Конфликт с 42-летним предпринимателем Ильёй Исаевым у Сорокина возник из-за долгов. Сорокин задолжал более двух миллионов рублей. На свою жертву Сорокин набросился 29 ноября 2018 года в подворотне у дома № 37 по улице Первомайской. Несмотря на то, что это центр города, подворотня глухая. Там расположены несколько контор, но после того, как они вечером закрываются, туда практически никто не заходит. Илья Исаев вышел с работы и направился к машине. В этот момент убийца напал на него со спины. Ударил ножом не менее 20 раз. Исаев умер на месте. Обнаружил убитого следующий вышедший из здания человек, он и позвонил в полицию.
Обвиняемый владел автомастерской. Известно, что этот человек обращался к бизнесмену за финансовой помощью: брал у него деньги в долг.
У убитого Ильи Исаева остались две дочери и сын. Девочкам по четыре годика, мальчику — меньше двух лет.
Как сегодня шёл суд, смотрите в нашей онлайн-трансляции.