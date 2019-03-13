Убийца ярославского бизнесмена выплатит его семье несколько миллионов рублей

Сегодня в Кировском суде Ярославля огласили приговор Константину Сорокину, которого обвиняли в убийстве известного бизнесмена Ильи Исаева. Суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, были назначены компенсации, которые Сорокин теперь должен будет выплатить семье убитого. Трое детей и двое родителей должны получить по миллиону. А также по 700 тысяч жене и брату. Итого 6 400 000 рублей плюс 90 тысяч за похороны.

— В целом мы удовлетворены приговором, считаем наказание обоснованным. Наказание адекватно содеянному. Потерпевшими были признаны семь человек, — рассказал адвокат семьи Исаевых.

