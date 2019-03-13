Ярославец подкараулил свою жену, чтобы избить и отнять у неё последние деньги

Мужчина напал на жену в машине
26-летний мужчина избил и ограбил свою жену в центре города. Ярославцу нужны были деньги. Жена догадывалась, на что именно, и не давала. Тогда мужчина вместе с 24-летним другом подкараулил женщину, когда та вышла из дома и села в свой автомобиль. Муж залез в салон, несколько раз ударил её кулаками по лицу, а затем обыскал карманы куртки и забрал у неё последние деньги: шесть тысяч рублей. После этого мужчина сел в машину к другу, и они уехали.
— Мужчины купили спайс, часть употребили, а часть спрятали, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.
Женщина, после того как пришла в себя, тут же написала заявление в полицию. Дружков тут же задержали. В отношении них возбудили уголовное дело.
Ярославские женщины настолько привередливые, что они отшивают нормального и работящего мужчину предподчетая жить именно с алкоголиками, наркоманами и тунеядцами!
P.S. Милые дамы вы не обижайтесь, но вы сами выбрали !