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Криминал

Ярославец подкараулил свою жену, чтобы избить и отнять у неё последние деньги

Зачем мужчина это сделал

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Мужчина напал на жену в машине

Фото: Александра Савельева

26-летний мужчина избил и ограбил свою жену в центре города. Ярославцу нужны были деньги. Жена догадывалась, на что именно, и не давала. Тогда мужчина вместе с 24-летним другом подкараулил женщину, когда та вышла из дома и села в свой автомобиль. Муж залез в салон, несколько раз ударил её кулаками по лицу, а затем обыскал карманы куртки и забрал у неё последние деньги: шесть тысяч рублей. После этого мужчина сел в машину к другу, и они уехали.

— Мужчины купили спайс, часть употребили, а часть спрятали, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.

Женщина, после того как пришла в себя, тут же написала заявление в полицию. Дружков тут же задержали. В отношении них возбудили уголовное дело.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
13 март 2019 в 12:12

Ярославские женщины настолько привередливые, что они отшивают нормального и работящего мужчину предподчетая жить именно с алкоголиками, наркоманами и тунеядцами!
P.S. Милые дамы вы не обижайтесь, но вы сами выбрали !

Инженер2
13 март 2019 в 12:49

Так да, дали волю и права, вот они и выбирают, живут дольше и выбирают, руководить начали, зарабатывать больше.
А в сеть, что не заглянешь - плохо жить стали, раньше лучше было.

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