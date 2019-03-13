Ярославец подкараулил свою жену, чтобы избить и отнять у неё последние деньги

26-летний мужчина избил и ограбил свою жену в центре города. Ярославцу нужны были деньги. Жена догадывалась, на что именно, и не давала. Тогда мужчина вместе с 24-летним другом подкараулил женщину, когда та вышла из дома и села в свой автомобиль. Муж залез в салон, несколько раз ударил её кулаками по лицу, а затем обыскал карманы куртки и забрал у неё последние деньги: шесть тысяч рублей. После этого мужчина сел в машину к другу, и они уехали.

— Мужчины купили спайс, часть употребили, а часть спрятали, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.