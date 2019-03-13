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Криминал

Хотели как в кино: школьники пытались угнать машину со двора и завести её, подёргав провода

В Ярославле развлекались подростки 15 и 16 лет

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Пытались завести машину, соединив провода

Фото: Александра Савельева

Эта попытка угона машины, пожалуй, может попасть в топ самых нелепых криминальных происшествий. За дело взялись подростки в Дзержинском районе — парни 15 и 16 лет. Друзья, похоже, хотели как в кино. Вскрыли двери «Пежо-106», припаркованной на улице 1905 года, и пытались завести машину, соединив провода. У героев блокбастеров такое всегда получается. 

— Привести двигатель в рабочее состояние обвиняемые не смогли, в связи с чем бросили машину в соседнем дворе. Однако 15-летний обвиняемый похитил из автомобиля скейтборд стоимостью 3000 рублей, — рассказали в прокуратуре Ярославля. 

Машина принадлежала женщине, которая быстро заподозрила виноватых. В отношении подростков возбудили уголовное дело за кражу. Оба признались и раскаялись на суде, куда пришли с явкой с повинной. 

— Суд учел это в качестве смягчающих обстоятельств, как и несовершеннолетний возраст обвиняемых. Кроме того, принято во внимание мнение потерпевшей, не настаивавшей на строгом наказании, — уточнил прокурор. 

В итоге 15-летнему школьнику за угон и кражу назначили штраф в 10 тысяч рублей, а его другу только за угон, совершенный группой лиц, назначили штраф в 8 тысяч рублей. 

Недавно полиция назвала марки машин, которые угоняют чаще всего

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Анна Елкина

ТЕГИ

автоугонподростки

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КОММЕНТАРИИ (1)

гуманный суд
13 март 2019 в 12:14

давайте детишки, продолжайте начатое

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