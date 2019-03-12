«Убью!»: в Ярославле мать угрожала расправой дочери-подростку. Девочка вызвала полицию

В Ярославле возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая угрожала убийством собственной дочери-подростку. 38-летняя мать схватила кухонный нож и, размахивая им перед лицом 14-летней дочери, закричала «Убью! Бойся меня!».

Всё это происходило в квартире семьи в Брагино. Мать была пьяна. Перепуганная девочка позвонила отцу и вызвала полицию.

— Девочка опасалась угроз матери. Из её показаний следует, что конфликты в семье возникают из-за употребления матерью спиртных напитков, — пояснили в прокуратуре Ярославля.