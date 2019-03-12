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Криминал

«Убью!»: в Ярославле мать угрожала расправой дочери-подростку. Девочка вызвала полицию

В отношении 38-летней ярославны возбудили уголовное дело

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Полицию для матери вызвала её дочь-подросток

Фото: Александра Савельева

В Ярославле возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая угрожала убийством собственной дочери-подростку. 38-летняя мать схватила кухонный нож и, размахивая им перед лицом 14-летней дочери, закричала «Убью! Бойся меня!». 

Всё это происходило в квартире семьи в Брагино. Мать была пьяна. Перепуганная девочка позвонила отцу и вызвала полицию.

— Девочка опасалась угроз матери. Из её показаний следует, что конфликты в семье возникают из-за употребления матерью спиртных напитков, — пояснили в прокуратуре Ярославля.

В отношении матери возбудили уголовное дело за угрозу убийством. По этой статье ей грозит до двух лет колонии. 

Известно, что семья не стояла на учёте в органах опеки и считалась благополучной. После этого случая теперь за ними будут пристально наблюдать. 

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ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

угроза убийствомдети

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КОММЕНТАРИИ (1)

Сес
12 март 2019 в 16:21

Уверен, что девочка не ангел и сама спровоцировала конфликт, а может и по сговору с папой!

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