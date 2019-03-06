Мужчине, расстрелявшему соседей из-за кота, грозит 12 лет колонии

Отец и сын искали в подъезде убежавшего кота
В ближайшие дни в Ярославле начнётся суд над мужчиной, расстрелявшим соседей в подъезде из-за кота. Дикая история случилась ещё в ноябре прошлого года в многоквартирном доме на улице Папанина в Заволжском районе
34-летний ярославец с газовым пистолетом выскочил за дверь, увидев двух мужчин. Решил, что это закладчики прячут наркотики по углам. Мужчина захотел избавить дом от наркокурьеров, выстрелил в упор. В итоге — травма головы у старшего мужчины и обезображенное лицо у его 17-летнего сына. Вот только выяснилось, что мужчина ошибся. Семья не закладывала в подъезде наркотики. Мужчины оказались соседями и просто искали потерявшегося кота.
— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей, — рассказали в управлении СКР по Ярославской области.
В отношении ярославца возбудили дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Травма, которую получил подросток, неизгладима, говорят следователи.
Мужчине грозит до 12 лет колонии.