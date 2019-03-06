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Криминал

Мужчине, расстрелявшему соседей из-за кота, грозит 12 лет колонии

В суд передали дело в отношении ярославца, накинувшегося на отца и его подростка-сына

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Отец и сын искали в подъезде убежавшего кота

Фото: Александра Савельева

В ближайшие дни в Ярославле начнётся суд над мужчиной, расстрелявшим соседей в подъезде из-за кота. Дикая история случилась ещё в ноябре прошлого года в многоквартирном доме на улице Папанина в Заволжском районе 

34-летний ярославец с газовым пистолетом выскочил за дверь, увидев двух мужчин. Решил, что это закладчики прячут наркотики по углам. Мужчина захотел избавить дом от наркокурьеров, выстрелил в упор. В итоге — травма головы у старшего мужчины и обезображенное лицо у его 17-летнего сына. Вот только выяснилось, что мужчина ошибся. Семья не закладывала в подъезде наркотики. Мужчины оказались соседями и просто искали потерявшегося кота.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей, — рассказали в управлении СКР по Ярославской области. 

В отношении ярославца возбудили дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Травма, которую получил подросток, неизгладима, говорят следователи. 

Мужчине грозит до 12 лет колонии. 

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