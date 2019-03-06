Мужчине, расстрелявшему соседей из-за кота, грозит 12 лет колонии

В ближайшие дни в Ярославле начнётся суд над мужчиной, расстрелявшим соседей в подъезде из-за кота. Дикая история случилась ещё в ноябре прошлого года в многоквартирном доме на улице Папанина в Заволжском районе

34-летний ярославец с газовым пистолетом выскочил за дверь, увидев двух мужчин. Решил, что это закладчики прячут наркотики по углам. Мужчина захотел избавить дом от наркокурьеров, выстрелил в упор. В итоге — травма головы у старшего мужчины и обезображенное лицо у его 17-летнего сына. Вот только выяснилось, что мужчина ошибся. Семья не закладывала в подъезде наркотики. Мужчины оказались соседями и просто искали потерявшегося кота.