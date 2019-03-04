4 марта понедельник
СЕЙЧАС -5°С
usd 65.81
eur 74.80

Темы

СЕЙЧАС -5°С
usd 65.81
eur 74.80

Поделиться

1 322
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Пострадавшая сняла конфликт на видео

Фото: Фото: Дороги Ярославля/Facebook.com

В отношении ярославца, набросившегося на женщину из-за парковочного места, возбудили уголовное дело. По статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

— Угрозы женщина восприняла реально, — уточнили в УМВД по Ярославской области. 

Если вину мужчины докажут, ему грозит лишение свободы на два года.

Конфликт из-за парковки возник в Дзержинском районе у одного из домов на Ленинградском проспекте. Потасовка попала на видео.

— Ты почему к моей двери подходишь? Почему? Сейчас убью! — кричит мужчина и начинает размахивать кулаками.

В итоге он набросился на женщину, та упала через забор, ударилась головой.

По теме

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

парковкаизбил из-за парковки

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)

Последние новости