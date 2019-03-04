В отношении ярославца, набросившегося на женщину из-за парковочного места, возбудили уголовное дело. По статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

— Угрозы женщина восприняла реально, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

Если вину мужчины докажут, ему грозит лишение свободы на два года.

Конфликт из-за парковки возник в Дзержинском районе у одного из домов на Ленинградском проспекте. Потасовка попала на видео.



— Ты почему к моей двери подходишь? Почему? Сейчас убью! — кричит мужчина и начинает размахивать кулаками.

