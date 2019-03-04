Нашли браконьера по пуле: на москвича завели уголовное дело за охоту в ярославских лесах

Москвич застрелил крупного самца
Ярославские полицейские вычислили браконьера по остатку пули, вытащенному из туши убитого им лося. Мужчина охотился в лесах в Мышкинском районе неподалёку от посёлка Мерга. Застрелил крупного самца лося.
— В разделанной туше лося был обнаружен фрагмент пули, который впоследствии был направлен на экспертизу. По базе оружия было установлено ружье, из которого производился выстрел, — рассказали в ярославском УМВД. — Владельцем ружья оказался 56-летний житель Подмосковья.
Мужчине отправили повестку о возбуждении уголовного дела за незаконную охоту. В полицейский участок он приехал вместе с адвокатом. Полицейским рассказал, что охотился для себя, не на продажу. Охотник начал сотрудничать со следствием и возместил ущерб природе, оценённый почти в 250 тысяч рублей.
Это далеко не первый случай, когда в ярославских лесах ловят браконьеров из Москвы или Московской области.