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Криминал

Нашли браконьера по пуле: на москвича завели уголовное дело за охоту в ярославских лесах

Мужчина застрелил лося

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Москвич застрелил крупного самца 

Фото: Александр Погорелов

Ярославские полицейские вычислили браконьера по остатку пули, вытащенному из туши убитого им лося. Мужчина охотился в лесах в Мышкинском районе неподалёку от посёлка Мерга. Застрелил крупного самца лося. 

— В разделанной туше лося был обнаружен фрагмент пули, который впоследствии был направлен на экспертизу. По базе оружия было установлено ружье, из которого производился выстрел, — рассказали в ярославском УМВД. — Владельцем ружья оказался 56-летний житель Подмосковья. 

Мужчине отправили повестку о возбуждении уголовного дела за незаконную охоту. В полицейский участок он приехал вместе с адвокатом. Полицейским рассказал, что охотился для себя, не на продажу. Охотник начал сотрудничать со следствием и возместил ущерб природе, оценённый почти в 250 тысяч рублей. 

Это далеко не первый случай, когда в ярославских лесах ловят браконьеров из Москвы или Московской области. 

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

охоталось

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КОММЕНТАРИИ (1)

окуевато живем
4 март 2019 в 12:06

каффи колхаун..помним помним..Всадник без головы.

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