«Технология подмены телефонного номера»: силовики предупредили ярославцев о новом виде мошенничества

В Ярославле набирает обороты новый вид мошенничества, на который попадаются даже те, кого, казалось, сложно обвести вокруг пальца.



— За последнее время возбуждено 30 уголовных дел по фактам хищений денег таким способом, — сообщил начальник следственного управления УМВД России по Ярославской области Евгений Мустонин. — Речь идёт о мошенниках, которые используют технологию подмены телефонного номера.

Человеку звонят, на дисплее его мобильника высвечивается якобы настоящий номер банка, услугами которого он пользуется. Под предлогом «защиты карты» от «несанкционированной операции», у клиента узнают СVC-код, секретный код из СМС-сообщения, тайное слово и другую информацию, с которой запросто можно украсть все деньги со счёта.