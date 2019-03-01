«Технология подмены телефонного номера»: силовики предупредили ярославцев о новом виде мошенничества

Мошенники звонят жертвам якобы с настоящего номера банка
В Ярославле набирает обороты новый вид мошенничества, на который попадаются даже те, кого, казалось, сложно обвести вокруг пальца.
— За последнее время возбуждено 30 уголовных дел по фактам хищений денег таким способом, — сообщил начальник следственного управления УМВД России по Ярославской области Евгений Мустонин. — Речь идёт о мошенниках, которые используют технологию подмены телефонного номера.
Человеку звонят, на дисплее его мобильника высвечивается якобы настоящий номер банка, услугами которого он пользуется. Под предлогом «защиты карты» от «несанкционированной операции», у клиента узнают СVC-код, секретный код из СМС-сообщения, тайное слово и другую информацию, с которой запросто можно украсть все деньги со счёта.
— Единственный способ защиты — прекратить общение по телефону с людьми, которые представляются сотрудниками банков, — сообщили в отделе информации УМВД России по Ярославской области. — Работники кредитных учреждений никогда не звонят клиентам с подобными вопросами. Даже с номера самого банка. Никогда нельзя сообщать незнакомым людям данные своих банковских карт, даже срок её действия.
Если вам поступил звонок и позвонивший запрашивает данные банковской карты, нужно прекратить разговор, сразу перезвонить в свой банк и сообщить о случившемся.
Также в Ярославле сейчас орудуют мошенники под видом другого банка по другой схеме. Но там в основном попадаются пенсионеры. Полицейские советуют заранее предупредить пожилых родственников об опасности.
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