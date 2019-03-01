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Криминал

«Не ори, ты следующая!»: ярославец жестоко убил возлюбленного своей бывшей жены

Стали известны подробности криминальной истории

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Мужчина пришёл в гости к своей бывшей жене, чтобы посидеть с детьми

Фото: Александра Савельева

В Ярославле закончился суд над 37-летним жителем Брагино, который обвиняется в убийстве возлюбленного своей бывшей жены. Во время расследования криминальной истории и судебных заседаний выяснились подробности дела.

Убийство произошло в середине октября прошлого года. Мужчина пришёл домой к своей бывшей жене, чтобы вместе с бывшей тёщей посидеть с детьми, которые после развода остались жить с мамой. Женщина вечером домой пришла не одна, а со своим новым возлюбленным. Парочка планировала хорошо провести время, поэтому они с собой прихватили алкоголь. Стали сидеть все вместе. Закончилось всё трагично — отец детей 23-летней ярославны жестоко избил нового возлюбленного своей экс-супруги.

— В результате конфликта, возникшего на почве ревности во время совместного распития спиртного, обвиняемый нанес мужчине ножом, руками и ногами множественные удары по телу и конечностям, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района Ярославля. — От полученных ранений мужчина через несколько дней умер в больнице.

После случившегося обвиняемый совсем с катушек слетел и начал угрожать своей экс-супруге.

— Не ори, теперь ты следующая! — заявил он.

Женщина испугалась этих угроз, посчитав, что он на самом деле может убить и её. Поэтому обвиняемого судили сразу по двум статьям — «Убийство» и «Угроза убийством».

— Суд по совокупности преступлений назначил обвиняемому наказание в виде 8 лет и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — уточнили в СУ СКР по Ярославской области. — Приговор в законную силу не вступил.

Ещё одно убийство произошло в Ярославле совсем недавно. На днях мужчина убил женщину на глазах у её возлюбленного

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

криминалубийство

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КОММЕНТАРИИ (1)

дворник
1 март 2019 в 15:59

он еще и детей успел сделать и не одного, ставь лайк если твой батя тоже космонавт.

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