Обиделся и рассказал о бомбе: в Ярославской области вынесли приговор телефонному террористу

В Рыбинске суд вынес приговор местному жителю, который заявил о ложной бомбе в здании ГИБДД. Мужчину в тот день задержали патрульные, приехавшие на место ДТП, — мужчина на своей машине съехал в кювет. Оказалось, рыбинец был пьян, из-за чего у него задержали машину, а на самого водителя составили протокол за пьяную езду.

Нарушителя отвезли для оформления документов в здание ГИББД.

— Мужчин обиделся за то, что его отстранили от управления автомобилем. Он попросил телефон якобы для того, чтобы вызвать себе такси до дома. Ему показали, где находится телефон, с него он позвонил на номер 02 и сообщил о заложенном в здании ГИББД взрывном устройстве, — рассказали в рыбинской прокуратуре.