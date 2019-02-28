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Криминал

Обиделся и рассказал о бомбе: в Ярославской области вынесли приговор телефонному террористу

Мужчина сообщил о взрывчатке в здании ГИББД

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Рыбинец из здания ГИБДД сообщил о бомбе в этом же здании 

Фото: Александра

В Рыбинске суд вынес приговор местному жителю, который заявил о ложной бомбе в здании ГИБДД. Мужчину в тот день задержали патрульные, приехавшие на место ДТП, — мужчина на своей машине съехал в кювет. Оказалось, рыбинец был пьян, из-за чего у него задержали машину, а на самого водителя составили протокол за пьяную езду. 

Нарушителя отвезли для оформления документов в здание ГИББД. 

— Мужчин обиделся за то, что его отстранили от управления автомобилем. Он попросил телефон якобы для того, чтобы вызвать себе такси до дома. Ему показали, где находится телефон, с него он позвонил на номер 02 и сообщил о заложенном в здании ГИББД взрывном устройстве, — рассказали в рыбинской прокуратуре. 

В суде мужчина во всём сознался и попросил не отправлять его за решётку. Суд вынес рыбинцу приговор в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком — три года. 

Недавно по Ярославлю прокатилась волна сообщений о минировании. Рассылали по электронной почте. В тот день посетители торгового центра «Аура» выбегали раздетыми на улицу. На следующий день эвакуировали торговый центр «Флагман».

ТЕКСТ

Анна Елкина

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звонок о бомбе

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