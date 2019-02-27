В Ярославской области вынесли приговор женщине, которая задушила мужа колготками

Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы закрыть дело 32-летней женщины, которая убила своего мужа.



Страшная семейная драма развернулась около года назад в одном из населённых пунктов Тутаева. Многодетная мать кинулась защищать своего 13-летнего сына от пьяного супруга. 44-летний мужчина регулярно избивал свою жену и детей. На этот раз женщина терпеть не стала. Когда агрессивный мужчина в очередной раз поднял руку на её ребёнка от первого брака, женщина оттолкнула мужа и начала избивать его руками и ногами. А затем достала из сумки капроновые колготки и задушила мужчину. Испугавшись своего поступка, женщина немедленно вызвала полицию.

