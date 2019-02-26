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Криминал

Отхлестала полицейского по лицу: молодую женщину будут судить за насилие

Ярославна не собиралась следовать просьбам патрульных

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Женщина побила полицейского, который просил её вести себя потише

Фото: Александра Савельева

В Ярославле за насилие в отношении представителя власти будут судить молодую женщину. Она отхлестала полицейского по лицу за то, что тот попросил её вести себя потише. Всё произошло в одном из домов по Тутаевскому шоссе в Дзержинском районе. 

Полицию с жалобой на 30-летнюю женщину вызвали соседи, которым надоел ночной шум из квартиры женщины. По заявлению приехали двое полицейских, которые застали ярославну пьяной. 

— Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемая нанесла несколько ударов по лицу одному из полицейских, — рассказали в управлении Следственного комитета по Ярославской области. — Следователями собрано достаточно доказательств по уголовному делу в отношении женщины. 

Дело передано в Дзержинский районный суд. 

Недавно в Ярославле мужчина избил женщину из-за места на парковке: ситуация оказалась провокационной

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