Выследили и напали: двое мужчин жестоко избили ярославца в подъезде

Двое преступников зашли за мужчиной в подъезд
Двое мужчин до полусмерти избили ярославца в подъезде.
Они выследили жертву на улице Карла Либкнехта. Зашли за ним в подъезд и напали. Мужчины стали избивать ярославца руками и ногами, затем повалили на пол и продолжили измываться. Затем украли у него банковскую карту и документы. На карте денег было немного. Всё, что удалось снять преступникам, — 344 рубля.
— В отношении 36-летнего и 38-летнего мужчин возбуждено уголовное дело. Суд отправил их в колонию общего режима на три года, — рассказали в прокуратуре Ленинского района.
А потом еще Бирюкова из Общественного вердикта их судьбой озаботится. И они из преступников легким движением пера превратятся в жертв.
Конечно бардак! За тяжкий вред здоровью, тем более группой лиц как минимум десятка два надо. Чтобы другим не повадно было, и вышли эти дуболомы больными стариками.