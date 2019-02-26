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Криминал

Выследили и напали: двое мужчин жестоко избили ярославца в подъезде

А потом ограбили свою жертву

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Двое преступников зашли за мужчиной в подъезд

Фото: Александра Савельева

Двое мужчин до полусмерти избили ярославца в подъезде.

Они выследили жертву на улице Карла Либкнехта. Зашли за ним в подъезд и напали. Мужчины стали избивать ярославца руками и ногами, затем повалили на пол и продолжили измываться. Затем украли у него банковскую карту и документы. На карте денег было немного. Всё, что удалось снять преступникам, — 344 рубля.

— В отношении 36-летнего и 38-летнего мужчин возбуждено уголовное дело. Суд отправил их в колонию общего режима на три года, — рассказали в прокуратуре Ленинского района.

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ТЕКСТ

Анна Лурье

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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
26 фев 2019 в 10:42

А потом еще Бирюкова из Общественного вердикта их судьбой озаботится. И они из преступников легким движением пера превратятся в жертв.

Гость
26 фев 2019 в 10:09

Конечно бардак! За тяжкий вред здоровью, тем более группой лиц как минимум десятка два надо. Чтобы другим не повадно было, и вышли эти дуболомы больными стариками.

Иван
26 фев 2019 в 09:53

в стране тихо ползучий бардак

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