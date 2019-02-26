Выследили и напали: двое мужчин жестоко избили ярославца в подъезде

Двое мужчин до полусмерти избили ярославца в подъезде.

Они выследили жертву на улице Карла Либкнехта. Зашли за ним в подъезд и напали. Мужчины стали избивать ярославца руками и ногами, затем повалили на пол и продолжили измываться. Затем украли у него банковскую карту и документы. На карте денег было немного. Всё, что удалось снять преступникам, — 344 рубля.

— В отношении 36-летнего и 38-летнего мужчин возбуждено уголовное дело. Суд отправил их в колонию общего режима на три года, — рассказали в прокуратуре Ленинского района.