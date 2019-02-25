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Криминал

Ярославец нанёс другу 12 ударов ножом в грудь

Мужчину задержали сразу же со следами крови на руках

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Мужчина убил друга у себя дома 

Фото: Александра Савельева

В Ярославской области произошло страшное убийство. 43-летний мужчина из посёлка Поречье-Рыбное в Ростовском районе задержан со следами крови на руках. По версии следствия, он зарезал своего друга. Мужчина нанёс ему 12 ударов ножом в грудь. Всё произошло 24 февраля, когда двое друзей, видимо, отмечали праздничные выходные.

— Подозреваемый находился в квартире по месту жительства в посёлке, пригласил 29-летнего друга, вместе выпивали. Внезапно завязалась ссора, во время которой мужчина схватил нож и начал бить им гостя в грудную клетку, — рассказали в управлении Следственного комитета по Ярославской области. 

Подозреваемого задержали сразу после преступления. В ближайшие сутки суд выберет для него меру пресечения. 

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ТЕГИ

убийство

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КОММЕНТАРИИ (1)

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_KKK_
25 фев 2019 в 23:54

вот она какая настоящая дружба

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