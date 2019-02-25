Ярославец нанёс другу 12 ударов ножом в грудь

В Ярославской области произошло страшное убийство. 43-летний мужчина из посёлка Поречье-Рыбное в Ростовском районе задержан со следами крови на руках. По версии следствия, он зарезал своего друга. Мужчина нанёс ему 12 ударов ножом в грудь. Всё произошло 24 февраля, когда двое друзей, видимо, отмечали праздничные выходные.

— Подозреваемый находился в квартире по месту жительства в посёлке, пригласил 29-летнего друга, вместе выпивали. Внезапно завязалась ссора, во время которой мужчина схватил нож и начал бить им гостя в грудную клетку, — рассказали в управлении Следственного комитета по Ярославской области.