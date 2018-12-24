Рыбинцу, который до смерти забил мать костылём, вынесли суровый приговор

Мужчина ранее не был судим
В Рыбинске судили 26-летнего мужчину, который до смерти забил свою мать. Убийство случилось ещё в сентябре. Молодой человек жил в частном доме вместе с братом, матерью и бабушкой. Между пьяным сыном и матерью возникла словесная перепалка. И всё из-за бывшей возлюбленной мужчины. Сын начал ногами бить по лицу и телу 62-летней матери. А потом добил бедную женщину костылём брата.
Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, рассказали в управлении Следственного комитета по Ярославской области.
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