Обидевшись на компаньона, мужчина решил поджечь его аптеку. Но спалил другую

41-летний житель Рыбинска, обозлившись на своего бывшего делового партнёра, поджёг аптеку, расположенную в Тутаеве. Мужчина разбил стекло и бросил облитую бензином ветошь в помещение аптеки.



— При этом он ошибочно думал, что поджигает имущество своего компаньона. Однако перепутал названия аптек и поджёг торговую точку, принадлежащую другому человеку. В результате возникшего пожара были уничтожены внутренняя отделка аптеки и находившийся внутри товар на сумму около 4 миллионов рублей. На суде мужчина пояснил, что с бывшим деловым партнёром у него возникли разногласия денежного характера, которые переросли в личный конфликт, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.