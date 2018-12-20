Обидевшись на компаньона, мужчина решил поджечь его аптеку. Но спалил другую

Ущерб составил четыре миллиона рублей
41-летний житель Рыбинска, обозлившись на своего бывшего делового партнёра, поджёг аптеку, расположенную в Тутаеве. Мужчина разбил стекло и бросил облитую бензином ветошь в помещение аптеки.
— При этом он ошибочно думал, что поджигает имущество своего компаньона. Однако перепутал названия аптек и поджёг торговую точку, принадлежащую другому человеку. В результате возникшего пожара были уничтожены внутренняя отделка аптеки и находившийся внутри товар на сумму около 4 миллионов рублей. На суде мужчина пояснил, что с бывшим деловым партнёром у него возникли разногласия денежного характера, которые переросли в личный конфликт, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.
Суд назначил преступнику один год и три месяца колонии-поселения. Адвокат подсудимого до последнего утверждал, что его подзащитный не причастен к преступлению, и обжаловал приговор. Но он остался в силе.
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