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Криминал

Пытался убежать в лес: в Ярославской области поймали браконьера, который массово убивал животных

В его доме нашли мешки с трупами

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Машину браконьера нашли около села 

Фото: правительство Ярославской области

В Ярославской области поймали браконьера, который в одиночку массово убивал животных в лесах. Выследили его по очередной охоте в Первомайском районе у деревни Дешино. Силовики в этот же день кинулись выслеживать охотника. Обнаружили его машину около села Коза. 

Оказалось, что подозреваемый мужчина уже имеет несколько судимостей за кражу, хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества. Вычислили его дом в деревне Дешино, где нашли мешки с останками животных: тушей кабана и семи лосей — трех телят, двух самцов и двух самок. Рядом хранились пять ножей, топор, карабин «Tikka T3 F 62208» и патроны к нему.

Трупы животных раскладывал по мешкам

— Несмотря на попытки подозреваемого скрыться в лесном массиве, он был задержан, — рассказали в правоохранительных органах.

В областном департаменте охраны окружающей среды подсчитали убытки от действий охотника, он нанёс ущерб природе на 2 миллиона 90 тысяч рублей. 

— В Ярославской области внедрена новая система межведомственного взаимодействия по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства, — рассказал директор департамента Дмитрий Пеньков. — Деятельность 17 антибраконьерских групп, в которые входят государственные охотничьи инспекторы, сотрудники охотхозяйств и УМВД, позволила значительно расширить географию патрулирования.

Так, с начала года в регионе по 70 случаям браконьерства привлекли 15 человек. 

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браконьерство

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