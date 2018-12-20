Пытался убежать в лес: в Ярославской области поймали браконьера, который массово убивал животных

В Ярославской области поймали браконьера, который в одиночку массово убивал животных в лесах. Выследили его по очередной охоте в Первомайском районе у деревни Дешино. Силовики в этот же день кинулись выслеживать охотника. Обнаружили его машину около села Коза.

Оказалось, что подозреваемый мужчина уже имеет несколько судимостей за кражу, хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества. Вычислили его дом в деревне Дешино, где нашли мешки с останками животных: тушей кабана и семи лосей — трех телят, двух самцов и двух самок. Рядом хранились пять ножей, топор, карабин «Tikka T3 F 62208» и патроны к нему.