Предлагал два миллиона за свободу: суд продлевает аресты сотрудникам «пыточной» ярославской колонии

Фрунзенский районный суд Ярославля провёл серию заседаний по мерам пресечения для арестованных сотрудников колонии № 1, которых задержали в связи со скандалом из-за пыток в колонии.

Решение приняли по 14 теперь уже бывшим сотрудникам УФСИН по Ярославской области, которые находятся в СИЗО с конца июля — начала августа. Всё это время идёт расследование жестоких пыток заключённых. В частности, Евгения Макарова, видео с избиениями которого попало в интернет.

В один день суд продлил аресты 10 задержанным, на второй — ещё четырём. Все они останутся за решёткой до 20 марта.