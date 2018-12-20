20 декабря четверг
СЕЙЧАС -9°С

Сейчас в Ярославле

-9°

пасмурно Ощущается как -14

3 м/с , юго-вост.
778мм
85%
Подробнее
usd 67.11
eur 76.47
СЕЙЧАС -9°С
usd 67.11
eur 76.47
Криминал
Пытки в колонии

Предлагал два миллиона за свободу: суд продлевает аресты сотрудникам «пыточной» ярославской колонии

Сколько ещё они пробудут за решёткой

Поделиться

2 586
0 Обсудить

Все новости

Все новости

У многих бывших сотрудников колонии остались дома малолетние дети, жёны и ипотеки 

Фото: Анна Ёлкина

Фрунзенский районный суд Ярославля провёл серию заседаний по мерам пресечения для арестованных сотрудников колонии № 1, которых задержали в связи со скандалом из-за пыток в колонии

Решение приняли по 14 теперь уже бывшим сотрудникам УФСИН по Ярославской области, которые находятся в СИЗО с конца июля — начала августа. Всё это время идёт расследование жестоких пыток заключённых. В частности, Евгения Макарова, видео с избиениями которого попало в интернет. 

В один день суд продлил аресты 10 задержанным, на второй — ещё четырём. Все они останутся за решёткой до 20 марта.

— Один из бывших сотрудников ФСИН Сипан Мамоян просил суд отпустить его из-под ареста под залог в два миллиона рублей. Однако судья Демьянов отказал в ходатайстве защиты и продлил ему срок содержания под стражей до 20 марта, — рассказали в фонде «Общественный вердикт».

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

колония

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (0) Обсудить
Комментировать

СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90