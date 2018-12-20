Предлагал два миллиона за свободу: суд продлевает аресты сотрудникам «пыточной» ярославской колонии

У многих бывших сотрудников колонии остались дома малолетние дети, жёны и ипотеки
Фрунзенский районный суд Ярославля провёл серию заседаний по мерам пресечения для арестованных сотрудников колонии № 1, которых задержали в связи со скандалом из-за пыток в колонии.
Решение приняли по 14 теперь уже бывшим сотрудникам УФСИН по Ярославской области, которые находятся в СИЗО с конца июля — начала августа. Всё это время идёт расследование жестоких пыток заключённых. В частности, Евгения Макарова, видео с избиениями которого попало в интернет.
В один день суд продлил аресты 10 задержанным, на второй — ещё четырём. Все они останутся за решёткой до 20 марта.
— Один из бывших сотрудников ФСИН Сипан Мамоян просил суд отпустить его из-под ареста под залог в два миллиона рублей. Однако судья Демьянов отказал в ходатайстве защиты и продлил ему срок содержания под стражей до 20 марта, — рассказали в фонде «Общественный вердикт».
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