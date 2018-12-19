ЕСПЧ попросил российские власти объясниться за скандал из-за пыток в ярославской колонии

Европейский суд по правам человека принял жалобу трёх бывших заключённых ИК № 1 в Ярославле о массовых пытках в колонии в апреле 2017 года. Информация об этом появилась на сайте ЕСПЧ. В жалобе Руслана Вахапова, Ивана Непомнящих и Евгения Макарова рассказывается о том, как сотрудники ФСИН избивали заключённых : били палками по пяткам, одного из заключённых распяли, обливали водой и унижали. Видео с пытками попало в интернет спустя год после событий, и только тогда сотрудники колонии были отстранены от работы, часть из них задержана и находится под арестом , идёт следствие.

Этой жалобе европейский суд по правам человека присвоил приоритетный статус.

— Европейский суд предлагает российскому правительству представить документальные доказательства событий в ИК-1, включая доклады об обстоятельствах применения физической силы и специальных средств, подготовленные сотрудниками пенитенциарных учреждений, — рассказывают в фонде «Общественный вердикт». Фонд защищает интересы заключенных.

Суд требует предоставить российские власти ответы на следующие вопросы:

— Действительно ли подвергались пыткам эти заключенные?

— Докладывали сотрудники колоний своему начальнику о применении физической силы и спецсредств во время обысков? Разъясняли ли причину и обстоятельства такой реакции в отношении заключенных?

— Было ли применение физической силы строго необходимым? Проводили ли российские власти эффективное расследование по жалобам заявителей о жестоком обращении в апреле 2017 года, как того требует статья Европейской Конценции?

— В частности, суд интересует, когда обыски проводились сотрудниками в масках, были ли на них видны знаки, позволяющие их идентифицировать и допросить в случае оспаривания способа проведения обыска (в жалобе заключённых говорится о том, что сотрудники ФСИН избивали их в масках)?