ЕСПЧ попросил российские власти объясниться за скандал из-за пыток в ярославской колонии

Колония № 1, где всё произошло
Европейский суд по правам человека принял жалобу трёх бывших заключённых ИК № 1 в Ярославле о массовых пытках в колонии в апреле 2017 года. Информация об этом появилась на сайте ЕСПЧ. В жалобе Руслана Вахапова, Ивана Непомнящих и Евгения Макарова рассказывается о том, как сотрудники ФСИН избивали заключённых: били палками по пяткам, одного из заключённых распяли, обливали водой и унижали. Видео с пытками попало в интернет спустя год после событий, и только тогда сотрудники колонии были отстранены от работы, часть из них задержана и находится под арестом, идёт следствие.
Этой жалобе европейский суд по правам человека присвоил приоритетный статус.
— Европейский суд предлагает российскому правительству представить документальные доказательства событий в ИК-1, включая доклады об обстоятельствах применения физической силы и специальных средств, подготовленные сотрудниками пенитенциарных учреждений, — рассказывают в фонде «Общественный вердикт». Фонд защищает интересы заключенных.
Суд требует предоставить российские власти ответы на следующие вопросы:
— Действительно ли подвергались пыткам эти заключенные?
— Докладывали сотрудники колоний своему начальнику о применении физической силы и спецсредств во время обысков? Разъясняли ли причину и обстоятельства такой реакции в отношении заключенных?
— Было ли применение физической силы строго необходимым? Проводили ли российские власти эффективное расследование по жалобам заявителей о жестоком обращении в апреле 2017 года, как того требует статья Европейской Конценции?
— В частности, суд интересует, когда обыски проводились сотрудниками в масках, были ли на них видны знаки, позволяющие их идентифицировать и допросить в случае оспаривания способа проведения обыска (в жалобе заключённых говорится о том, что сотрудники ФСИН избивали их в масках)?
Напомним, в июле в Ярославской области разразился чудовищный скандал: в СМИ появилось видео, как в колонии № 1 жестоко пытают заключённого Евгения Макарова. Видео омерзительное. Мужчина воет от боли, но мучители не останавливаются — кричат на него, выворачивают руки и бьют палками по пяткам. Как потом оказалось, видео было прошлогодним. После скандала УФСИН начал проверять колонии, а правозащитники отправляли кадры в Европейский суд по правам человека. Четырнадцать сотрудников колонии, засветившихся на видео, заключены под стражу.
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