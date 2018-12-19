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Криминал
Пытки в колонии

ЕСПЧ попросил российские власти объясниться за скандал из-за пыток в ярославской колонии

Европейский суд коммуницировал жалобу о массовом избиении в ИК-1

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Колония № 1, где всё произошло

Фото: Анна Ёлкина

Европейский суд по правам человека принял жалобу трёх бывших заключённых ИК № 1 в Ярославле о массовых пытках в колонии в апреле 2017 года. Информация об этом появилась на сайте ЕСПЧ. В жалобе Руслана Вахапова, Ивана Непомнящих и Евгения Макарова рассказывается о том, как сотрудники ФСИН избивали заключённых: били палками по пяткам, одного из заключённых распяли, обливали водой и унижали. Видео с пытками попало в интернет спустя год после событий, и только тогда сотрудники колонии были отстранены от работы, часть из них задержана и находится под арестом, идёт следствие. 

Этой жалобе европейский суд по правам человека присвоил приоритетный статус. 

— Европейский суд предлагает российскому правительству представить документальные доказательства событий в ИК-1, включая доклады об обстоятельствах применения физической силы и специальных средств, подготовленные сотрудниками пенитенциарных учреждений, — рассказывают в фонде «Общественный вердикт». Фонд защищает интересы заключенных. 

Суд требует предоставить российские власти ответы на следующие вопросы: 

— Действительно ли подвергались пыткам эти заключенные? 

— Докладывали сотрудники колоний своему начальнику о применении физической силы и спецсредств во время обысков? Разъясняли ли причину и обстоятельства такой реакции в отношении заключенных? 

— Было ли применение физической силы строго необходимым? Проводили ли российские власти эффективное расследование по жалобам заявителей о жестоком обращении в апреле 2017 года, как того требует статья Европейской Конценции? 

— В частности, суд интересует, когда обыски проводились сотрудниками в масках, были ли на них видны знаки, позволяющие их идентифицировать и допросить в случае оспаривания способа проведения обыска (в жалобе заключённых говорится о том, что сотрудники ФСИН избивали их в масках)?

Напомним, в июле в Ярославской области разразился чудовищный скандал: в СМИ появилось видео, как в колонии № 1 жестоко пытают заключённого Евгения Макарова. Видео омерзительное. Мужчина воет от боли, но мучители не останавливаются — кричат на него, выворачивают руки и бьют палками по пяткам. Как потом оказалось, видео было прошлогодним. После скандала УФСИН начал проверять колонии, а правозащитники отправляли кадры в Европейский суд по правам человека. Четырнадцать сотрудников колонии, засветившихся на видео, заключены под стражу.

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

Ярославльпытки в колонии

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КОММЕНТАРИИ (1) Обсудить
Гость
19 дек 2018 в 11:04
+0 −0
Им бы свои проблемы решить...
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