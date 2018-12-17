20-летний житель Ярославской области поджёг чужую машину, чтобы его не наказали за разбитое стекло

20-летний житель Рыбинска принял довольно странное решение, когда случайно разбил стекло в чужой машине. Он решил поджечь автомобиль.

13 декабря в полицию обратился владелец пострадавшего ВАЗа. По горячим следам полицейские задержали 20-летнего подозреваемого. Парень объяснил: был в стельку пьяный, на улице допивал очередную дозу алкоголя. А пустую бутылку решил просто выбросить. Не рассчитав силу, мужчина угодил в припаркованную машину и разбил стекло.

— Испугавшись ответственности за разбитое стекло, он решил инициировать кражу аккумулятора, а затем поджёг автомобиль, — рассказали в УМВД по Ярославской области.