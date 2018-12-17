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Криминал

20-летний житель Ярославской области поджёг чужую машину, чтобы его не наказали за разбитое стекло

Мужчина разработал странную схему, чтобы уйти от ответственности

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Хулиган хотел инициировать грабёж

Фото: ГУ МЧС по ЯО

20-летний житель Рыбинска принял довольно странное решение, когда случайно разбил стекло в чужой машине. Он решил поджечь автомобиль.

13 декабря в полицию обратился владелец пострадавшего ВАЗа. По горячим следам полицейские задержали 20-летнего подозреваемого. Парень объяснил: был в стельку пьяный, на улице допивал очередную дозу алкоголя. А пустую бутылку решил просто выбросить. Не рассчитав силу, мужчина угодил в припаркованную машину и разбил стекло.

— Испугавшись ответственности за разбитое стекло, он решил инициировать кражу аккумулятора, а затем поджёг автомобиль, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Мужчина во всём сознался. Теперь ему придётся не только возмещать ущерб владельцу машины. Ведь отношении поджигателя возбудили уголовное дело. Ему грозит штраф, обязательные работы или лишение свободы.

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

Ярославльавто

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