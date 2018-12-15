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Криминал

В Ярославской области женщина обокрала бывшего мужа

Как она ухитрилась это сделать

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Женщина во всём призналась 

Фото: Александра Савельева

В Ярославской области возбудили уголовное дело на 29-летнюю женщину, которая обнесла квартиру возлюбленного. 

События развернулись в Рыбинске. Женщина встретилась на квартире вместе с мужчиной. Выпили. А после из дома пропали драгоценности на сумму в 42 тысячи рублей. Заявление в полицию подала бывшая 48-летняя супруга мужчины, в квартире которой он до сих пор живёт. В эту квартиру он и пригласил девушку. 

— Похищенное она продала. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Девушка уже дала признательные показания. 

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

РыбинскКража

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