В Ярославской области женщина обокрала бывшего мужа

В Ярославской области возбудили уголовное дело на 29-летнюю женщину, которая обнесла квартиру возлюбленного.

События развернулись в Рыбинске. Женщина встретилась на квартире вместе с мужчиной. Выпили. А после из дома пропали драгоценности на сумму в 42 тысячи рублей. Заявление в полицию подала бывшая 48-летняя супруга мужчины, в квартире которой он до сих пор живёт. В эту квартиру он и пригласил девушку.

— Похищенное она продала. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, — рассказали в УМВД по Ярославской области.