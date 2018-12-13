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Криминал

В Ярославской области двое мужчин осквернили 12 могил на кладбище

Их застукали на месте преступления

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Мужчины демонтировали металлические кресты

Фото: Александра Савельева

Двое мужчин в Рыбинске осквернили могилы на местном кладбище. Они украли 12 металлических крестов с могил. Однако их застукали на месте преступления местные жители. В тот момент, когда грабители уже грузили кресты в машину, их задержали полицейские.

— Задержанные пояснили, что собирались сдать памятники в пункт приёма металла. Один из мужчин ранее уже был судим. Его заключили под стражу. Второй, поскольку не имел судимостей, остался на свободе под подпиской о невыезде, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Им грозит до пяти лет тюрьмы.

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

Ярославлькладбище

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