В Ярославской области двое мужчин осквернили 12 могил на кладбище

Двое мужчин в Рыбинске осквернили могилы на местном кладбище. Они украли 12 металлических крестов с могил. Однако их застукали на месте преступления местные жители. В тот момент, когда грабители уже грузили кресты в машину, их задержали полицейские.



— Задержанные пояснили, что собирались сдать памятники в пункт приёма металла. Один из мужчин ранее уже был судим. Его заключили под стражу. Второй, поскольку не имел судимостей, остался на свободе под подпиской о невыезде, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

