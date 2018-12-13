В Ярославской области двое мужчин осквернили 12 могил на кладбище

Мужчины демонтировали металлические кресты
Двое мужчин в Рыбинске осквернили могилы на местном кладбище. Они украли 12 металлических крестов с могил. Однако их застукали на месте преступления местные жители. В тот момент, когда грабители уже грузили кресты в машину, их задержали полицейские.
— Задержанные пояснили, что собирались сдать памятники в пункт приёма металла. Один из мужчин ранее уже был судим. Его заключили под стражу. Второй, поскольку не имел судимостей, остался на свободе под подпиской о невыезде, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.
Им грозит до пяти лет тюрьмы.
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.
Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90