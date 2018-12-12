Появились фотороботы серийного грабителя, нападавшего на бабушек в Ярославле

В распоряжении 76.RU оказались фотороботы подозреваемого в нападении на пенсионерок.

На рисунках, составленных со слов пострадавших бабушек, на вид абсолютно разные мужчины. Источник 76.RU, который предоставил фотороботы, пояснил: показания пенсионерок разнятся, они не могут составить точный портрет подозреваемого.

Точный фоторобот составить пока не удалось Фото: источник 76.RU

— Дело длится уже год. Погибших всего четверо. Изначально умысел нападавшего — грабёж, убивать он не собирался. Но четыре раза не рассчитал силу. Схема всегда одна — он звонит в дверь, бабушка открывает, он бьёт её по голове, заходит в квартиру и забирает ценности. В основном деньги, — рассказал источник 76.RU.

