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Криминал
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Появились фотороботы серийного грабителя, нападавшего на бабушек в Ярославле

Публикуем портреты подозреваемого

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Мужчина бьёт бабушек по голове

Фото: источник 76.RU

В распоряжении 76.RU оказались фотороботы подозреваемого в нападении на пенсионерок.

На рисунках, составленных со слов пострадавших бабушек, на вид абсолютно разные мужчины. Источник 76.RU, который предоставил фотороботы, пояснил: показания пенсионерок разнятся, они не могут составить точный портрет подозреваемого.

Точный фоторобот составить пока не удалось

Фото: источник 76.RU

— Дело длится уже год. Погибших всего четверо. Изначально умысел нападавшего — грабёж, убивать он не собирался. Но четыре раза не рассчитал силу. Схема всегда одна — он звонит в дверь, бабушка открывает, он бьёт её по голове, заходит в квартиру и забирает ценности. В основном деньги, — рассказал источник 76.RU.

По данным нашего источника, проверяли двух подозреваемых. Они оказались непричастны к этому делу. Но в последние два месяца грабитель ушёл на дно: грабежи прекратились. Пока задержать преступника не удалось. По нашим данным, мужчина нападал в Ленинском и Дзержинском районах.

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

Ярославльграбёжпенсионерка

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КОММЕНТАРИИ (1) Обсудить
Сергей
12 дек 2018 в 15:59
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И чего вы за полиция, если поймать вора не можете
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