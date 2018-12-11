В небольшом населённом пункте об убийстве знают практически все

В Ярославской области следователи без особого труда раскрыли загадочное убийство, которое произошло на ферме в Ростовском районе. Дело произошло ещё в августе — тогда в помещении фермерского хозяйства нашли окровавленное тело женщины. Стало понятно сразу, что её зарезали. Далеко убийца скрыться не смог — силовики быстро его вычислили. Им оказался 30-летний мужчина.



— Он со своей 40-летней знакомой вместе отдыхал на ферме, — рассказали следователи СУ СКР по Ярославской области. — У них разгорелся конфликт, мужчина взял нож и восемь раз ударил свою подругу им в шею. От полученных травм потерпевшая скончалась.



Приговором Ростовского районного суда Ярославской области убийце назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также известно, что в 17-летнем возрасте мужчина был судим за убийство женщины, совершенное аналогичным способом.



Ранее следователи сообщили о раскрытии громкого убийства бизнесмена Ильи Исаева. Мы уже сообщали подробности этого громкого дела.

