Мужчине назначили штраф

Ярославец попался с камерой для шпионской съёмки.



32-летний мужчина без специальной лицензии приобрёл через интернет камеру для негласной видеосъёмки. За свою покупку он заплатил тысячу рублей. Правда, снимать тайно он никого не собирался. Позже мужчина продал эту камеру в одном из торговых центров Ярославля, но уже за 3600.



— Судом мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Справка 76.ru



Негласная съёмка — это съемка с использованием серийной аппаратуры путем зашифровки своих действий.Такая фото- или видеосъемка может проводиться оперативными работниками или негласными сотрудниками под видом проведения плановых топографических работ, съемок профессиональных фотографов или операторов телекомпаний, любительских или туристских фотосъемок.



Съемка ведётся с использованием разнообразного прикрытия аппаратуры. Такая съемка может производиться малогабаритными фото- и видеокамерами с автомобилей или камерами, вмонтированными в кейсы, сумки, портфели, папки, сигаретные пачки и т. д.

