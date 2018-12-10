Предупредите близких, чтобы не открывали дверь незнакомым

В Ярославле сообщают о серийном грабителе, который ходит по квартирам и нападает на женщин пенсионного возраста. Схема часто одна — мужчина стучит в дверь, доверчивые пенсионерки открывают, а затем — удар по голове. После чего грабитель выносит все ценное.

— Бабушку ударили, когда она открыла дверь, чтобы посмотреть, кто там, — рассказал ярославец, знакомый с семьёй одной из пострадавших.

Официальных комментариев по этому делу нет. Но из собственных источников порталу 76.ru стало известно — орудует грабитель, в основном на Пятёрке. Пока нет данных, сколько всего нападений совершено, но поступила информация о четырёх погибших женщинах.