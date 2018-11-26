На мужчину, выместившего злость на машине, завели дело

Житель Ярославля написал в полицию Рыбинска заявление о том, что ему повредили машину. У его авто «Рено-Меган» повредили фару, капот, да ещё и бампер оторвали. Мужчина посчитал, что на восстановление повреждений ему потребуется больше 68 тысяч рублей.





Полиция быстро нашла того, кто раскурочил машину. Им оказался друг владельца авто — 35-летний житель Рыбинска.



— Мужчина во всём сознался, — рассказали в пресс-службе управления МВД по Ярославской области. — Рассказал, что был пьян и повредил машину, поссорившись с другом.



На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленная порча чужого имущества».



Что-то жители Рыбинска в последние дни зачастили вымещать свою обиду на машинах. Женщина отмстила за обиду бывшему мужу, порезав у его авто все четыре колеса.

