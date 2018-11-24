Организаторы незаконной миграции услышали приговор

Пятеро ярославцев предстали перед судом за организацию незаконной миграции. Два года они перевозили людей из ближнего зарубежья.



— С 2015 по 2017 год группа организовала в Ярославле канал незаконной миграции для выходцев из ближнего зарубежья, — рассказали в Управлении ФСБ по Ярославской области. —

При помощи этих людей незаконно получить гражданство Российской Федерации готовились более 300 иностранных граждан.



Кировский районный суд четверым из пяти ярославцев назначил наказание от одного до трёх лет лишения свободы условно, а одного приговорил к двум годам колонии общего режима. Приговор вступит в силу 27 ноября.

Статисты посчитали, что население нашей области уменьшилось больше чем на пять тысяч человек. Основная причина — переезд жителей региона в другие области и страны. Куда уезжают.