Без зазрения совести мужчины обворовывали чужие могилы

В Рыбинске на Южном кладбище двое мужчин попались на воровстве памятников. Их заметили очевидцы, когда неизвестные грузили в «Газель» металлические кресты. Полиция приехала незамедлительно. Выяснилось, что одному мужчине 35 лет, а другому — 38. Один из них был ранее судим.



— Злоумышленники дали признательные показания и пояснили, что планировали сдать похищенные памятники в пункт по приему металлического лома. Один из подозреваемых задержан, и в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



Недавний случай: в Ярославской области мужчина воровал металлические ограды. Как прятал награбленное.

