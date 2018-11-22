Странные методы лечения

Новый поворот в скандальной истории с ярославской колонией, где жестоко издевались над заключённым. Теперь в центре внимания — медперсонал ИК-1.

— Действия врачей, скрывавших пытки в колониях Ярославля и не оказывавших медицинскую помощь избитым заключенным, проверит Следственный комитет, — заявили в правозащитном фонде «Общественный вердикт».

И выложили видеозапись. На кадрах видно — в одном из случаев заключённый находится за решёткой и показывает доктору, стоящему на отдалении, огромные гематомы.

— Меня били двое спецназовцев, я с закованными руками лежал на полу. Был синяк от колена до бедра. Зашел доктор, через решетку сказал «Все нормально». Я пытался ему показать весь синяк. Не мог ни сидеть, ни лежать. Доктор ушел. А меня увезли на 15 суток, пытаясь скрыть все эти гематомы, — рассказал пострадавший Руслан Вахапов.



Во втором случае заключённого осматривают, просто прикладывая к ранениям линейку.

— Всем делом занимается главное следственное управление, именно им я в понедельник передала все материалы, — рассказала юрист правозащитного фонда Ирина Бирюкова.



Скандал вокруг ярославской колонии № 1 не прекращается.

Всё началось с того, как стало известно про пытки над заключённым Евгением Макаровым. Через фонд «Общественный вердикт» в СМИ появилось видео, как Евгения избивают, распяв на столе в воспитательной комнате колонии. Раздев молодого мужчину, люди в форме били его палками по пяткам.



После того как видео было опубликовано, в колонию нагрянули проверки, сотрудники колонии попали на скамью подсудимых, а правозащитники распространили записи других издевательств. Скандал уже стал международным. Высказался даже экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов — он откровенно рассказал о пытках в колонии.