Следователи проверят медиков: в скандальной ярославской колонии заключённых лечили линейкой. Видео
Новый поворот в скандальной истории с ярославской колонией, где жестоко издевались над заключённым. Теперь в центре внимания — медперсонал ИК-1.
— Действия врачей, скрывавших пытки в колониях Ярославля и не оказывавших медицинскую помощь избитым заключенным, проверит Следственный комитет, — заявили в правозащитном фонде «Общественный вердикт».
И выложили видеозапись. На кадрах видно — в одном из случаев заключённый находится за решёткой и показывает доктору, стоящему на отдалении, огромные гематомы.
— Меня били двое спецназовцев, я с закованными руками лежал на полу. Был синяк от колена до бедра. Зашел доктор, через решетку сказал «Все нормально». Я пытался ему показать весь синяк. Не мог ни сидеть, ни лежать. Доктор ушел. А меня увезли на 15 суток, пытаясь скрыть все эти гематомы, — рассказал пострадавший Руслан Вахапов.
Во втором случае заключённого осматривают, просто прикладывая к ранениям линейку.
— Всем делом занимается главное следственное управление, именно им я в понедельник передала все материалы, — рассказала юрист правозащитного фонда Ирина Бирюкова.
Скандал вокруг ярославской колонии № 1 не прекращается.
Всё началось с того, как стало известно про пытки над заключённым Евгением Макаровым. Через фонд «Общественный вердикт» в СМИ появилось видео, как Евгения избивают, распяв на столе в воспитательной комнате колонии. Раздев молодого мужчину, люди в форме били его палками по пяткам.
После того как видео было опубликовано, в колонию нагрянули проверки, сотрудники колонии попали на скамью подсудимых, а правозащитники распространили записи других издевательств. Скандал уже стал международным. Высказался даже экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов — он откровенно рассказал о пытках в колонии.
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