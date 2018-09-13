Видно, что мужчина ухаживал за своей дачей

В садоводческом товариществе «Мичуринец» дачники в шоке — вчера вечером здесь застрелили мужчину. Выстрел раздался на берегу реки, но тело нашли в доме. Корреспондент 76.ru выяснила подробности произошедшего.



54-летний Андрей Струков в тот вечер отдыхал на даче с друзьями. Приятели решили посидеть на берегу, выпить.

— Он сильно-то не пил, но подшофе я его, бывало, видел, — говорит начальник дачного кооператива.



Что там такого произошло на берегу, что мужчины схватились за оружие (и зачем вообще брали его с собой), сейчас выясняет следствие. Но выстрел прозвучал. Соседи так и не поняли, куда пуля попала. Но мужчина ещё мог стоять на ногах и идти самостоятельно. От берега до своего голубого дачного домика он дошёл сам. Скончался Андрей уже в доме, истекая кровью.



Андрей сумел дойти до дома

— В полицию позвонили его же друзья, — рассказали местный дачник Юрий.



Дачники говорят — мужчина не был агрессивным, не скандалил с соседями и не напивался до того, чтобы лезть в драку.



— Флегматичный даже был, — говорит сосед Андрей.



У Андрея Струкова остались дети и двое маленьких внуков. Редакция 76.ru приносит соболезнования семье погибшего.

