По делу об угоне подросток отделался мягким приговором

У 16-летнего ярославского подростка, который участвовал в жестокой расправе над парнем-инвалидом, появилась первая судимость. Сегодня городской суд Березовского вынес приговор по делу об угоне машины Hyundai. Известно, что пострадавшей является соседка, у которой семья подростка снимала комнату в квартире.

— Его признали виновным и дали один год ограничения свободы, — сообщили E1.RU в суде.



Впрочем, подросток продолжит находиться в СИЗО, куда его отправили по делу об убийстве.



Прыгали по голове. Подросток из Ярославля вместе с друзьями насмерть забил инвалида



Ранее мы писали, что именно этот школьник был первым из всей компании, кого взяли под стражу после смерти Дмитрия. Остальные подростки больше недели были на свободе. Когда для двух из них выбирали меру пресечения, мы вели большую онлайн-трансляцию. Третьему участнику жестокой расправы удалось избежать ареста. Ему помогли положительные характеристики.



На прошлой неделе родители и адвокаты двоих арестованных подростков подали ходатайства с просьбой изменить для обвиняемых меру пресечения на домашний арест. Для одного подростка суд это ходатайство удовлетворил, а другого оставил под стражей.



13-летняя девочка, которая была с подростками в тот вечер, не достигла возраста, при котором наступает уголовная ответственность. Поэтому ее лишь могут направить в одно из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для подростков с девиантным поведением.

