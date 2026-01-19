«Я кровью всё искупил». Как живет убийца, который в Рождество расправился со священником в храме

Один из убийц священника вернулся с СВО Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

В ночь на Рождество 2007 года в поселке Нейво-Шайтанском Свердловской области убили священника Олега Ступичкина. Преступники пришли в храм после службы, когда настоятель с семьей уже собирался домой, и попросили его задержаться.

Отец Олег решил, что припозднившиеся прихожане пришли исповедаться, но у него на глазах они стали срывать со стен иконы. Батюшка пытался их остановить, преступники убили его прямо в молитвенном зале: 17 раз ударили обрезком металлической трубы, а потом добили ногами. Напоследок они облили лампадным маслом мертвого настоятеля и подожгли тело, а затем скрылись, прихватив два десятка икон.

Убийц задержали, когда они, спрятав почти всё награбленное на кладбище, пытались уехать из поселка на попутке. Поймать их помогли местные жители. Сергея Давлячина приговорили к 21 году и 7 месяцам колонии строгого режима. Роман Сухачев получил 20 лет и 11 месяцев. Он уже несколько раз подавал на УДО, но суд отказывает ему в досрочном освобождении.

А вот Сергей уже на свободе. Журналисту E1.RU удалось разыскать его и выяснить, как сложилась судьба бывшего заключенного.

«У меня всё хорошо»

Сергей не хочет общаться с журналистами и тем более вспоминать прошлое. Он лишь коротко рассказал E1.RU, что из колонии строгого режима ушел на СВО. В зоне спецоперации получил тяжелое ранение и потерял ногу.

«Я не хочу, чтобы сейчас обсуждали мою жизнь, у меня всё хорошо, всё нормально. Живу там же, где и жил, — рассказал Сергей. — Всё, что мог, я сделал. Долг я отдал, кровью всё искупил».

Его близкие говорят, что после колонии и спецоперации Сергей очень изменился, и называют его сильным человеком.

«Не совсем потерянный»

В Нейво-Шайтанском зверское убийство до сих пор не забыли. Здесь тепло вспоминают отца Олега, к которому в любое время можно было прийти за советом, а на его могилу около храма, говорят местные, приезжают паломники.

Отца Олега в поселке очень уважали Источник: читатель E1.RU

В поселке настоятель отслужил ровно два года. В январе 2005-го провел первую рождественскую службу, а в 2007-м — последнюю. При въезде в Нейво-Шайтанский батюшка установил на высоком холме пятиметровый крест, который сам вырезал из дерева. Теперь эта местная достопримечательность напоминает о нем.

«Очень жалко батюшку, к нему все ходили, он со всеми говорил, даже с пьяницами и сумасшедшими. Душевный человек был», — рассказала жительница поселка.

До этого преступления Сергей и Роман уже были судимы за хищение и оборот наркотиков Источник: Первый канал

Сбежавших с иконами убийц священника тогда задержали два местных жителя. Бывший участковый с другом догнали преступников на машине и предложили подвезти. Те согласились и, ничего не подозревая, подошли к автомобилю, тогда двое мужчин их скрутили и передали полиции.

Спустя 19 лет после тех страшных событий мы разыскали одного из героев. Евгений сейчас находится на передовой, и до нашего звонка он не знал, что задержанный им преступник теперь на свободе.

«Человека никто никогда не изменит. Какой он есть, такой и будет. Это мое личное мнение. Ну он хотя бы долг свой выполнил, когда попал на СВО. Не совсем потерянный человек, значит», — считает Евгений.

В 2007 году вдова рассказывала об убийстве ее мужа Источник: Алапаевское телевидение

Семья настоятеля Олега Ступичкина до сих пор живет в Нейво-Шайтанском. У него остались супруга и четверо детей. Еще до того, как преступникам вынесли приговор, вдова говорила, что простила убийц своего мужа. Сейчас она служит в том самом храме, где он погиб.