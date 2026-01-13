НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

облачно, небольшой снег

ощущается как -11

0 м/c,

 757мм 86%
Подробнее
8 Пробки
USD 78,85
EUR 92,40
ПСБ: главные события года
Автобус сбил пешехода. Видео
На СВО погиб воспитатель детдома
Гибель младенцев в роддоме
История ТРК «Альтаир»
Как быть с деньгами в 2026 году
Счета за отопление
Криминал Экс-сенатору Рауфу Арашукову добавили 10 лет к пожизненному сроку и оштрафовали на 120 млн рублей

Экс-сенатору Рауфу Арашукову добавили 10 лет к пожизненному сроку и оштрафовали на 120 млн рублей

По мнению суда, он пытался подкупить сотрудников в колонии «Черный дельфин»

145
Экс-сенатор Рауф Арашуков оштрафован на 120&nbsp;млн рублей | Источник: Объединенная пресс-служба судов Оренбургской областиЭкс-сенатор Рауф Арашуков оштрафован на 120&nbsp;млн рублей | Источник: Объединенная пресс-служба судов Оренбургской области

Экс-сенатор Рауф Арашуков оштрафован на 120 млн рублей

Источник:

Объединенная пресс-служба судов Оренбургской области

В Ленинском районном суде Оренбурга поставили точку в уголовном деле в отношении бывшего сенатора Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Его признали виновным в даче взятки должностному лицу через посредника, да еще и в особо крупном размере (часть 5-я статьи 291 УК РФ), сообщает 56.RU.

По данным следствия, Арашуков, отбывающий пожизненное лишение свободы (его вместе с отцом признали виновным в создании ОПГ, организации убийств и хищениях на сумму более 4,4 млрд рублей) в «Черном дельфине» в Соль-Илецке, с июля по октябрь 2024 года через посредника-адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области 3 миллиона рублей.

В отношении экс-сенатора Рауфа Арашукова возбуждено уголовное дело

Источник:

ФСБ России

Как рассказывал 56.RU, экс-сенатор якобы хотел сидеть в одной из самых жестких колоний России с комфортом: он надеялся на получение сверх установленных лимитом телефонных звонков, посылок и передач, свиданий с родственниками. Это не всё: Арашуков хотел сам выбирать место и вид исправительных работ, а также на подселение в его камеру того заключенного, которого он выберет. Вторую часть взятки (тоже 3 миллиона рублей) Арашуков передать не успел — тайное стало явным.

Источник: Ленинский районный суд Оренбурга / Т.meИсточник: Ленинский районный суд Оренбурга / Т.me
Источник:

Ленинский районный суд Оренбурга / Т.me

В ходе рассмотрения уголовного дела Арашуков ходатайствовал о допросе начальника УФСИН России по Оренбургской области Сергея Поршина, но в этом ему отказали.

Источник:

Объединенная пресс-служба судов Оренбургской области

Экс-сенатор вину в даче взятки не признал, но Ленинский районный суд Оренбурга решил, что доказательств в деле предостаточно. Его приговорили к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки, то есть 120 миллионов рублей. Те 6 миллионов рублей, которые Арашуков хотел вручить сотрудникам УФСИН, конфискованы в доход государства.

Источник:

Генпрокуратура РФ / Т.me

Это наказание присоединено к тому, что экс-сенатор получил ранее: после вступления в законную силу решения Ленинского районного суда Оренбурга он продолжит сидеть в «Черном дельфине» — пожизненный срок никуда не делся.

Как проходил тот самый суд над Рауфом Арашуковым, на котором ему вынесли суровый приговор, вы можете прочитать в репортаже наших коллег из MSK1.RU.

Актуальную информацию о жизни Оренбурга и области публикуем в нашем телеграм-канале 56.RU. А в чат-боте вы можете предложить свои новости, истории, фотографии и видео. Также у нас есть группа ВКонтакте и в MAX — подписывайтесь!

ПО ТЕМЕ
Владислав МитрошинВладислав Митрошин
Владислав Митрошин
Корреспондент
Сенатор Рауф Арашуков Взятка Приговор Суд Черный дельфин Колония Штраф Пожизненное лишение свободы
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Рекомендуем