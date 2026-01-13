Экс-сенатору Рауфу Арашукову добавили 10 лет к пожизненному сроку и оштрафовали на 120 млн рублей

Экс-сенатор Рауф Арашуков оштрафован на 120 млн рублей Источник: Объединенная пресс-служба судов Оренбургской области

В Ленинском районном суде Оренбурга поставили точку в уголовном деле в отношении бывшего сенатора Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Его признали виновным в даче взятки должностному лицу через посредника, да еще и в особо крупном размере (часть 5-я статьи 291 УК РФ), сообщает 56.RU.

По данным следствия, Арашуков, отбывающий пожизненное лишение свободы (его вместе с отцом признали виновным в создании ОПГ, организации убийств и хищениях на сумму более 4,4 млрд рублей) в «Черном дельфине» в Соль-Илецке, с июля по октябрь 2024 года через посредника-адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области 3 миллиона рублей.

В отношении экс-сенатора Рауфа Арашукова возбуждено уголовное дело Источник: ФСБ России

Как рассказывал 56.RU, экс-сенатор якобы хотел сидеть в одной из самых жестких колоний России с комфортом: он надеялся на получение сверх установленных лимитом телефонных звонков, посылок и передач, свиданий с родственниками. Это не всё: Арашуков хотел сам выбирать место и вид исправительных работ, а также на подселение в его камеру того заключенного, которого он выберет. Вторую часть взятки (тоже 3 миллиона рублей) Арашуков передать не успел — тайное стало явным.

Источник: Ленинский районный суд Оренбурга / Т.me

В ходе рассмотрения уголовного дела Арашуков ходатайствовал о допросе начальника УФСИН России по Оренбургской области Сергея Поршина, но в этом ему отказали.

Источник: Объединенная пресс-служба судов Оренбургской области

Экс-сенатор вину в даче взятки не признал, но Ленинский районный суд Оренбурга решил, что доказательств в деле предостаточно. Его приговорили к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки, то есть 120 миллионов рублей. Те 6 миллионов рублей, которые Арашуков хотел вручить сотрудникам УФСИН, конфискованы в доход государства.

Источник: Генпрокуратура РФ / Т.me

Это наказание присоединено к тому, что экс-сенатор получил ранее: после вступления в законную силу решения Ленинского районного суда Оренбурга он продолжит сидеть в «Черном дельфине» — пожизненный срок никуда не делся.

