«Я был вычеркнут из жизни». 35-летний отчим прошел через ад из-за обвинения в педофилии — оправдания он добивался 4 года

Антон пропустил рождение дочери, пока находился в СИЗО Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Сотрудник реабилитационного центра Антон Шерстобитов из Екатеринбурга влюбился в женщину с ребенком и хотел создать семью, но получил уголовное дело за педофилию по заявлению ее бывшего мужа Вячеслава Латыпова — в прошлом сотрудника силовых структур, отбывшего срок за мошенничество.

5-летняя дочь Латыпова сказала на видео, что Антон делал с ней непристойные вещи. Несмотря на то, что девочка быстро призналась маме, что ничего такого не было, ни в чем не повинный парень больше года провел за решеткой и даже попал в колонию как сексуальный преступник.

Четыре года Антон и его близкие боролись за правду, не опуская рук. Никто не верил, что по такой статье он сможет доказать невиновность, шанс был ничтожен. Суд трижды рассматривал это дело, но в итоге окончательно оправдал обвиняемого — в связи с отсутствием события преступления. За это время Антон потерял семью, работу и здоровье, даже пытался покончить с собой, но зато теперь впервые смог обнять дочь, которая родилась, пока он был в заключении.

Журналист Е1.RU Евгений Кошек пообщался с 35-летним Антоном Шерстобитовым. Рассказываем душераздирающую историю, в которой сплелись любовь, мстительная жестокость и безжалостный молот правосудия. Дочери его любимой женщины от первого брака уже почти 9 лет.

Знакомство и бывший муж

— Как вы познакомились с Еленой?

В прошлом я был химически зависимый человек. Прошел реабилитацию, вылечился, после чего сам стал помогать людям с подобными проблемами. Каждые полгода повышал квалификацию и в середине 2020 года я уже полностью замещал нашего руководителя реабилитационного центра.

В июне с проблемой алкогольной зависимости к нам обратилась Елена. В ноябре 2020 года она успешно прошла весь курс реабилитации, и ее перевели на амбулаторное лечение. Я был закреплен за ней, должен был поддерживать в сложной ситуации, выводить в позитив.

Через какое-то время у нас завязалась дружба, которая переросла в более серьезные отношения. Начали встречаться. После разговора с ее мамой мы приняли решение жить вместе.

Я слышал, что между ней и бывшим мужем идет дележка ребенка, суды. Пока Елена лечилась, Вячеслав Латыпов пытался через суд отобрать у нее ребенка, упирая на то, что она плохая и зависимость у нее. Мне говорили, что он бывший сотрудник и не стоит вступать в эти отношения.

Но я не понимал, как я могу бросить человека, которого люблю и который любит меня. Отвечал, что справлюсь. Антон Шерстобитов пострадавший

— Какие отношения были с ее бывшим мужем, ребенком?

Он сразу относился ко мне негативно, как мне кажется. Хотя я не мешал ему общаться с ребенком. Наши с Еленой отношения были еще сырые. Я понимал, что их многое связывает. Выяснять отношения с ним у меня тоже желания не было.

Вячеслав Латыпов — бывший офицер УБОП. В 2011 году был приговорен к 4 годам за мошенничество организованной группой в особо крупном размере по делу о захвате «Екатеринбургского мясокомбината». Ущерб от рейдерского захвата «ЕМК» составил свыше 1 миллиарда рублей, рабочих массово сокращали, не платили зарплату. Отсидел и стал бизнесменом.

Вячеслав Латыпов — в прошлом сотрудник УБОП Источник: читатель E1.RU

Ребенок Елены ко мне относился хорошо. А когда стали вместе жить — полюбил. Когда играл с ней, она меня папой называла. Я отвечал: «Мне очень приятно, но у тебя есть свой родной папа, давай я тебе буду друг». И она меня называла любименький Антончик. Мы с ней играли, гуляли. Такая веселая девочка. Сохранилось много семейных видео, доказывающих, что у нас добрые и теплые отношения с ней. Все было хорошо, даже прекрасно.

Период совместной жизни у нас с Еленой был короткий, но очень напряженный. Постоянно происходили ситуации, что родной отец забирал ребенка, не предупредив мать. Как-то нам звонила воспитательница и рыдала в трубку, что он дочь из садика увел. Она не знала, что делать. После этого Елена четыре дня не видела дочь.

— Кому суд оставил ребенка?

13 мая 2021 года состоялось решение суда. Ребенка оставили с мамой. Пока шли заседания, адвокат меня предупредил, что у меня могут быть проблемы. Но я на тот момент даже не подумал, как вообще можно меня привлечь за что-то, тем более за педофилию.

Казалось, что всё хорошо Источник: читатель E1.RU

Мое мнение, он хотел отомстить Елене, забрав ребенка. Как-то раз девочка на его глазах подбежала ко мне и запрыгнула на руки, поцеловала в щеку. Я сказал ей: «Ну все, беги, папа пришел». Он писал Елене: «Скажи этому педофилу, пусть он вообще к ней не подходит». Она ему: «Ну с чего ты взял?» Л.: «Потом все узнаешь» (переписка сохранена и приобщена к материалам дела. — Прим. ред).

«Не знал, что больше не вернусь на работу»

— Как вас задержали?

На работе мне пришло сообщение следователя, что я должен выйти, вопросы по пациенту. Ничего серьезного. Я попросил подменить меня на часик-полтора. Я не знал, что больше я туда не вернусь.

Меня повезли на полиграф. Очень неприятная процедура. В темном помещении женщина в углу задавала вопросы о сексуальных наклонностях к детям. На них надо было отвечать по три раза. Обещали, что скоро все закончится и я поеду домой.

Вместо этого на меня надели наручники и повезли в отделение. Я чувствовал возмущение, несправедливость. Бред, ведь я ничего не совершал. Я даже не думал, что ребенок может про меня что-то сказать, она хорошо ко мне относилась, искренне радовалась моему присутствию, все было нормально.

Завели в какой-то кабинет, там много опероуполномоченных сидело. Смотрели мой телефон, очень жестко разговаривали. Клонили к тому, чтобы я во всем признался, — и тогда меня отпустят под домашний арест или подписку, иначе поеду в тюрьму. А там, мол, сам знаешь, что делают по таким статьям (ч. 5 ст. 132 УК РФ). Я говорю: «Ну делайте, как должны делать. Я ничего подписывать не буду. Действий педофильских я вообще не совершал в сторону детей».

Я думал: «Как я могу вообще признать то, что я не делал?» Антон Шерстобитов пострадавший

После этого меня отвезли на ИВС, там прошел все базовые процедуры, оформление. Был страх, что не разобрались с ситуацией, а я уже попал в тюрьму и с какими-то уголовниками должен находиться. Успел только маме позвонить, предупредить.

ИВС — это узкое продольное помещение. Вдоль стены шконки, пристегивающиеся к стене. Окно зарешеченное на высоте полтора метра. Там я провел почти сутки, и меня повезли в суд на арест.

Арест

— Вы надеялись, что суд разберется?

— Конечно. После излечения от зависимости я взял себе за принцип: всегда говорить правду, даже в ущерб себе. Думал, что это мне поможет даже здесь. Была надежда, что все будет хорошо и меня выпустят, потому что у нас справедливо все должно быть. Сидеть должны только те люди, которые совершили преступление.

Когда я услышал обвинение (насильственные действия сексуального характера), то подумал поначалу, что это шутка. А потом был шокирован, что в уголовном кодексе никаких граней не прописано, что именно является иными действиями сексуального характера. Где эта граница, как определить? И при этом такой срок гигантский.

На каждом продлении ареста решалось, буду я за решеткой или дома. Но, так как статья особо тяжкая, шансов было очень мало. Доказательства не принимались, потому что дело было на стадии следствия. Моя надежда быстро сменилась безысходностью и отчаянием.

— Что-то вас удивило в обвинении?

Я не приемлю сам такие вещи, в которых меня обвинили. Если бы где-то увидел сексуальные действия по отношению к детям, я сам бы принял меры незамедлительно. Отец ребенка, написавший на меня заявление, бывший опер и юрист, ждал полгода, пока его дочь якобы подвергалась насилию.

Антон рассказал, как пережил судебное разбирательство Источник: Евгений Кошек / E1.RU

По его версии, он знал о преступлениях с апреля 2021 года, но заявление написал только 3 июня. До этого он молчал, ничего не делал, отводил ребенка к сожителю бывшей жены — «педофилу». В переписке с Еленой не упоминал, что та подвергается насильственным действиям. Ну это вообще нелогично со стороны отца. Я бы как отец вообще по-другому отреагировал.

В качестве доказательств «педофилии» Владислав представил в СК видео с дочкой, которая говорила на видео в отсутствии мамы, как Антон трогал ее. Впоследствии экспертиза показала, что девочка говорит заученный текст и насилию она не подвергалась. Сама же она призналась маме на видео, что ее попросил так сказать отец (девочка это подтвердила на допросе в суде. — Прим. ред). И никаких сексуальных действий на самом деле не было.

Из доказательств — только слова ребенка

— Что было из доказательств обвинения и, наоборот, что доказывало вашу невиновность?

Из обвинений, по сути, только слова ребенка, записанные на двух видео на допросе следователя. Также заявитель представил видеозаписи домашние, где девочка говорит заученные фразы. Девочка рассказывает, что я ее трогал, как стишок, не понимая смысла и не меняясь в лице.

Больше ничего не было. А все экспертизы, которые назначил сам следователь (в том числе заключение давал самый авторитетный в России Институт им. Сербского), говорят, что ребенок не проживал тех вещей, о которых говорит . Экспертиза была психиатрическая, психологическая, физиологическая.

Физиологическая экспертиза показала, что ничего такого не было. Свидетели тоже были в мою пользу. Ни маме, ни бабушке с дедушкой, ни воспитательнице ребенок ничего даже близкого похожего не говорил. А вот отцу якобы взял и рассказал.

При этом девочку пытались изолировать от матери. Латыпов сразу же подал новый иск об определении места жительства, упирая на уголовное дело.

Когда Елена выиграла суд и смогла вернуть себе дочь, та почти сразу призналась: ничего не было, сказать так ее попросили. Антон Шерстобитов пострадавший

Несмотря на это признание и доказательства моей невиновности, меня все равно арестовали, судили и даже один раз признали виновным. На основании заученных слов ребенка, от которых она сама отказалась.

— А вот это видео, где девочка признается, что ничего не было. Оно появилось в деле в какой момент?

— Может, месяца через два-три где-то. Но меня продолжали держать в СИЗО, и я даже не знал об этой видеозаписи. Потом уже ребята из других корпусов сказали, что по телевизору показывали мою историю. Там лица были затерты, но они увидели сходство с моим рассказом и поняли, что это про меня говорят.

СИЗО

— Что чувствовали в заключении? Какие были отношения с сокамерниками в СИЗО?

Поначалу я в каком-то шокированном состоянии находился. Месяц, может, полтора. Все со мной сидели по тяжким статьям, насильники. Притеснений каких-то не было. Предвзятое отношение — да.

Никто мне не верил, не хотел слушать. Когда я ездил на суды в общей массе с другими арестантами, по другим статьям, то были вопросы: «А как ты сюда попал?» Я начинаю рассказывать — и все сразу машут рукой, когда слышат, по какой статье я сижу. Мол, все вы говорите, что не виноваты. Отношение было как к прокаженному.

Как рассуждают многие люди: если попал туда, значит, есть за что. Дыма без огня не бывает. Антон Шерстобитов пострадавший

Я ведь и сам так рассуждал раньше. Жена была беременна, я под следствием. Ощущение постоянной тревоги. Страх того, что будет дальше. Я ничего не совершал, но сидел в тюрьме, и на мне клеймо педофила, я это ощущал по отношению ко мне других людей.

Поддерживали самые близкие люди: мама, брат. Елена и ее родители. Несмотря на обвинение, они убедились, что я не обманываю, и помогали мне. Друзья тоже. Со временем их стало меньше, но тем не менее. Близких, которые отвернулись, не было.

— Чего больше всего не хватало?

Свободы действий. На момент задержания у нас с Еленой был золотой период отношений. Я ее любил, мы ждали рождения ребенка. На работе был рост. А тут разом забрали все. Несправедливо. Мне больно это вспоминать. Все это было разрушено.

Три года судов

— Почти год я просидел в СИЗО, потом меня отпустили под домашний арест. Первая инстанция меня сначала оправдала, потом областной суд отменил приговор и отправил на новое рассмотрение. Второй раз осудили и приговорили к 12 годам колонии, областной суд отменил этот приговор и оправдал меня. Это решение устояло в кассации и вступило в законную силу.

— Елена и ее родители сразу были на вашей стороне?

Да. Они не могли поверить в это. Хотя они информацию все равно проверяли, как я потом узнал. Допрашивали даже воспитательницу в детском саду, она рассказала о конфликте мамы и бывшего супруга.

— Зачем отцу ребенка было писать заявление против вас, какой смысл?

Во-первых, думаю, он хотел забрать себе ребенка. Во-вторых, очень много моментов указывают на ревность.

Он приходил в суд даже на продление меры пресечения. Для меня он был очень неприятен. Человек с отрицательной энергетикой, считал себя вершителем судеб.

— Вам пришлось доказывать невиновность несколько лет. Что помогло не сломаться?

Поначалу я отчаялся. Я послушал истории сокамерников и понял, что никаких шансов практически нет. Постоянно эти мысли были в голове: что будет дальше?

Но ко мне очень часто ходил адвокат в СИЗО. Для поддержки, новостей, передавал весточки от семьи. Он мне передал фотографии и рассказал, что Елена беременна от меня.

Мы очень ждали этого ребенка. И для меня это стало стимулом бороться на тот момент. Я очень хотел, чтобы у нас была семья, и это придало сил пройти испытания. Антон Шерстобитов пострадавший

Я думал, что дойдет вот это до суда все и там разберемся. Ну, я не совершал никаких преступлений. Не должно быть так, чтобы невиновный человек сидел в тюрьме. В какой-то момент я понял, что я не один.

Ты сидишь в запертом пространстве. Очень душно и жарко летом, сыро зимой. И письма, передачи, весточки от родных — это как глоток свежего воздуха, свободы. Грели душу.

— Для людей, которые столкнулись бы с такой ситуацией, на ваш взгляд, что самое главное?

Настрой. Самое главное — правда. И не бояться этой правды. Как бы там ни было, люди видят эту правду. Ее никак не скрыть. Как бы человек ни пытался замаскировать — это видно. Это видно по человеку, когда ему задают неудобные вопросы, мерзкие порой даже. Он по-разному себя ведет.

— Что почувствовали, когда впервые на домашний арест отпустили?

— Я обрадовался, крикнул другим ребятам, что на свободу иду. Когда я после года заключения зашел в квартиру, было как-то не по себе даже, что я сейчас могу заниматься тем, чем я хочу. Могу фильм включить, новости посмотреть. Телефон мне был, конечно, запрещен.

То есть я мог сам себе приготовить еду. Не было сокамерников, постоянных этих разговоров, надсмотрщиков, камер наблюдения. И была тишина.

СИЗО — это режим и корпус в первую очередь. Ты сидишь с реальными преступниками, насильниками. И все, узнав из какого ты корпуса, относятся к тебе как к педофилу.

— Когда вас сначала оправдали, а потом отменили приговор, как это было?

— Когда оправдали, я уже подумал, что все неприятности закончились. Уехал к Елене в Новороссийск, впервые обнял нашу общую дочь. Ее назвали Эмилия. Она родилась, когда я был в СИЗО.

Она вообще малыш была, месяцев 4–5. Когда я взял ее на руки, то почувствовал, что это мой ребенок, что это частичка меня. Это какая-то особенная любовь, это совсем другое, чем все, что я испытывал раньше.

Потом состоялся апелляционный суд, оправдание отменили, и все оборвалось внутри. Апатия какая-то была. Я устроился на работу, но не хотелось ни обучаться, ни что-то вообще делать. Какой смысл?

Только по карьерной лестнице полез, и меня снова грозятся посадить, ужасное чувство. Я вспомнил весь этот год, что все сначала начнется. Вся эта грязь. Хотелось закрыться от всех, ни с кем не общаться.

Дело вернули в первую инстанцию, и там меня приговорили к 12 годам колонии (это минимальный срок по такой статье).

«У мамы началась истерика»

Тот день я помню до сих пор. Секретарем был парень молодой, дружелюбный. Мы после каждого заседания перекидывались словечком. А тут смотрю: он хмурится и не смотрит на меня. И я понял, что все, сейчас меня посадят.

Судья зачитывает пределы, у моей мамы истерика начинается. Я изо всех сил держу себя в руках. Антон Шерстобитов пострадавший

Отец ребенка стоит снимает, радуется.

Когда меня уже спустили вниз, в изолятор, меня накрыло. Я плакал. Очень близко это все воспринял. Страшен даже не сам срок, 12 лет, а клеймо педофила. И была попытка суицида в камере.

Отправили меня в больницу, потом на карантин, затем этап в ИК-47. Надежда была только на апелляцию. И она отменила приговор. Суд в третий раз стал рассматривать мое дело. И уже оправдал насовсем.

«Никто не верил, что по такой статье можно оправдать»

— Вы верили, что вас второй раз оправдают?

Нет. Потому что на моих глазах уже столько ребят уехали в колонию. У них были похожие ситуации. Просто слова и ничего более в уголовном деле. Кому 16, кому 15 дали лет.

Ко мне адвокаты приезжали и тоже не знали, что будет. Прогнозов не было никаких. Все происходило по конференц-связи. Судья очень быстро говорил, я просто нереально волновался, прислушивался к каждому слову. А когда услышал, то не сдержал своих эмоций. Руки поднял и держал.

Радость была, слезы. После этого долгое ожидание.

Администрация колонии не поверила, что по такой статье могут оправдать и освободить. Все смотрели на меня широкими глазами. Антон Шерстобитов пострадавший

Я вышел из ИК, первой меня встретила мама. Мы обнялись, потом адвокаты, родственники, друзья. На апелляцию и кассацию шел со страхом, но оправдательный приговор устоял.

— Нет опасений, что может опять все перевернуться?

— Да, я до сих пор в этом. Я не знаю, что может произойти еще. Я жил, не нарушал закон, ничего плохого не делал. Был свободен, и раз — меня посадили в тюрьму. Как я могу быть в чем-то уверен после этого вообще? Еще остался Верховный суд, я живу в ожидании.

Никто не знает, как это происходит. Какие аргументы берут для принятия решений судьи. Мне неизвестно. Никому неизвестно. Антон Шерстобитов пострадавший

Вот обвинительный приговор был, по которому меня посадили. Я гляжу на судью, которая вела допросы меня и Латыпова, я вижу, что она понимала, что я невиновен. Я видел это даже в глазах некоторых прокуроров. Они все понимают, но сделать ничего уже не могут.

Но я очень благодарен им, что я сейчас на свободе, что в итоге судьи разобрались с этим делом.

Вся эта история сильно меня изменила. Произошла переоценка ценностей. Отчасти я стал крепче, в эмоциональном плане. Другие проблемы просто меркнут. Ты понимаешь, что это просто какие-то бытовые моменты. Все решается, со всеми можно поговорить, договориться. Деньги сегодня есть, завтра их нет. Это не беда.

Проблемы — это когда человек не может сделать ничего. Нету рук, ног, либо он в тюрьме находится. Антон Шерстобитов пострадавший

Сейчас я работаю сразу в двух местах, но считаю, что это все временно. Душа лежит к лечению зависимых людей.

Четыре года ада

— Как повлияло на вас это уголовное преследование?

Я потерял свое здоровье, оно было капитально подорвано. С сердцем проблемы начались, с давлением, было подозрение на инсульт. С зубами. Зрение очень упало, потому что темные помещения постоянно. Раньше мне не давали 35, максимум 27. Сейчас я выгляжу сильно постаревшим.

Пока другие люди что-то строили, развивались, работали, зарабатывали деньги, я был вычеркнут из жизни. Я не видел первые шаги своего ребенка. Антон Шерстобитов пострадавший

Я не мог поддерживать жену и дочь. Решать с ними какие-то бытовые моменты. Я потерял свои возможности, свою работу, карьеру, семью.

Для меня отношения с Еленой были каким-то светом, мне не надо было быть кем-то, казаться кем-то. Это все было разрушено. По сути, моя семья разбилась. Сейчас мы живем отдельно. Потому что постоянные опасения. Как быть уверенным, что мы будем жить вместе, и девочка снова не скажет что-либо под чьим-то влиянием?

Моя жизнь навсегда разделилась на две части — до и после.

«Это жизнь на лезвии ножа»

— Как вы думаете, насколько эта проблема актуальна для любого мужчины, который строит отношения с женщиной, у которой есть ребенок, насколько это плохой прецедент?

Я бы сказал, что это жизнь на лезвии ножа. Очень много историй услышал в СИЗО о том, как, допустим, отчим просто отобрал телефон в целях воспитания, и девочка школьному психиатру сказала, что он приставал. На обиде сказала, и человека просто взяли посадили в тюрьму. Не знаю его дальнейшую судьбу. Это было в другом городе, он сюда приезжал на экспертизу.

И таких ситуаций очень много. Встречался человек, который мыл своего сына маленького. Он азербайджанец, а теща у него русская и неправильно восприняла его действия. Он когда мыл ребенка, пальцами показал, что надо чик-чик делать, обрезание имел в виду по религиозным причинам. Она это посчитала угрозой и написала заявление.

Огромное количество таких дел. И заводить отношения с уже разведенной женщиной, у которой есть ребенок от первого брака, — это очень опасно. Я побывал в этой ситуации и посмотрел изнутри, как это происходит.

Просто достаточно каких-то слов им, раз пальцем показать. И никаких сроков давности этому нету. Это очень опасно, очень. Антон Шерстобитов пострадавший

Никому не посоветовал бы вообще. Надо тысячу раз подумать.

Эта статья — она как будто против мужчин сконструирована . Я считаю, что должны быть какие-то поправки, что ли, чтобы было точно понятно, какие действия допустимы, а такие нет.

В первую очередь, я думаю, должно быть какое-то равноправие. Если эта статья идет от 12 лет, то и оговор должен быть со сроком наказания от 12 лет. Уже таких сомнительных случаев будет меньше. А сейчас можно отделаться штрафом.

Нужна какая-то более серьезная доказательная база.

Про любого можно сказать, ребенка подговорить, снять на видео и создать человеку просто гигантские проблемы. Антон Шерстобитов пострадавший

В 90-х заказывали и убивали людей. А сейчас можно обвинить его по педофильской статье, и человек будет выключен из жизни надолго, еще и мучиться будет.

— Планируете подать на реабилитацию?

— Безусловно. И я хочу, чтобы тот, кто все это заварил, был наказан. Восстановить справедливость. Чтобы люди видели, что нельзя так делать. Этот человек своим заявлением украл у меня 4 года жизни. И это уже никак не вернуть.

Если вам кажется, что когда-то вы уже читали про уголовное преследование Антона Шерстобитова на E1.RU, видели видео с дочкой, но сейчас не можете найти эти статьи, то вам не кажется. Дело в том, что ранее все опубликованные материалы по этой истории были удалены после жалоб отца девочки. Последний утверждал, что они наносят вред ребенку.

«Антон Шерстобитов может говорить все что угодно, но в выводах суда, указанных в приговоре, нет ни слова о том, что я заставлял или убеждал свою дочь говорить о том, Шерстобитов трогал и гладил ее! Насколько мне известно, и прокуратура, и мой адвокат обжаловали вышеуказанный приговор», — сообщил E1.RU сам Вячеслав Латыпов.