«Женщину изрезали, ребенка ударили по голове»: отделочника судят за убийство чужой семьи — его не могли достать 10 лет

По версии следствия, отделочники озверели, не получив зарплату от работодателя Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Дело о громком убийстве 10-летней давности рассматривают в Новосибирском областном суде. В 2014 году город потрясла страшная новость — в квартире новостройки на улице Толстого на 25-м этаже обнаружены тела целой семьи: 36-летних супругов и их 8-летней дочери. Силовики быстро определились с подозреваемыми, но привезти на суд в Россию пока удалось только одного: да и то через 10 лет после кровавой расправы. Подробности — в материале NGS.RU.

Циничная расправа

Родственники 36-летнего бригадира отделочников Бобура забили тревогу 11 марта 2014 года. На тот момент сотрудник уже два дня как не выходил на связь: 9 марта он с женой Татьяной и 8-летней дочкой Майей хотел отметить Международный женский день в кафе, но в итоге они все втроем будто исчезли. Сестра жены написала заявление в полицию о пропаже.

Не дожидаясь организации масштабных поисков, родственники бросились искать семью сами. Вспомнили, что в последнее время Бобур занимался отделкой квартиры в высотке по адресу Толстого, 56. Направление было выбрано верно — рядом с домом стояла его машина. Поднявшись в квартиру на самый верхний, 25-й этаж, родственники обнаружили страшное: на балконе в углу в кучу были свалены тела всех членов семьи, в том числе 8-летней девочки, а комнаты были буквально залиты кровью.

Преступление было вопиющее по своей циничности. В тот же день, когда были найдены тела пропавших, на лестничной клетке около злополучной квартиры толпились журналисты, ожидая ответов от сотрудников правоохранительных органов. Следователю по особо важным делам Павлу Козелькову тогда пришлось через СМИ успокаивать местных жителей. Он дал им понять, что у силовиков уже есть устойчивая версия.

В 2014 году высотка на Толстого была еще практически не заселена Источник: 2Gis / Дмитрий Зайцев

— В ходе осмотра места происшествия изъяты вещи подозреваемого, а также нож со следами крови, — пояснил Козельков, отказавшись раскрывать подробности, которые могли навредить расследованию.

Эти улики впоследствии помогут установить личность вероятного преступника, а пока журналисты бросились выяснять детали самостоятельно. Наша редакция тогда связалась с коллегами убитой Татьяны: два года до гибели она трудилась главным бухгалтером в школе № 141. Ранее работала на аналогичной должности в детском саду, но уволилась, чтобы присматривать за дочкой-первоклашкой.

— Очень интеллигентная, корректная, мягкая — абсолютно никаких трений! Она вписалась в коллектив, как будто давным-давно тут работала, — рассказывала нашим корреспондентам директор школы Ольга Жукова.

Последний раз коллеги видели Татьяну 7 марта, когда мужчины поздравляли женщин с 8 Марта. Новость о страшной гибели всей семьи ввергла учителей в шок.

Били сковородой, монтировкой, дрелью

Журналисты тогда выяснили, кому могла принадлежать квартира, в которой произошла кровавая расправа. Собственником жилья называли замначальника по производству Управления Федеральной почтовой службы Новосибирской области Данила Кожемякина. Сам он в разговоре с нашим корреспондентом не подтвердил информацию, но и не опроверг, посоветовав со всеми вопросами обращаться в Следственный комитет.

Следователи на тот момент уже определились с личностью подозреваемого и вероятным мотивом преступления. В частности, Павел Козельков подчеркивал, что убийцей может быть нанятый Бобуром мигрант-отделочник, который потребовал денег за выполненную работу, а услышав отказ, расправился с работодателем. Версия нашла свое подтверждение, когда эксперты сняли отпечатки пальцев с найденных в квартире вещей, в том числе с орудия преступления. Тем не менее следователям пришлось ждать 11 лет, пока подозреваемый предстанет перед российским правосудием.

Выйти на след вероятного преступника следователи смогли с помощью найденных отпечатков пальцев Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.ru

Следователь по особо важным делам Мария Серпенева, которая получила в производство дело в прошлом году, в интервью «Российской газете» подтвердила, что причиной тройного убийства стал конфликт между главой семьи и двумя нанятыми им рабочими. К 9 марта отношения между ними были уже напряжены из-за того, что Бобур тянул с оплатой. Решить конфликт бригадир отделочников намеревался мимоходом: 9 марта по пути в ресторан он заехал к отделочникам, попросив семью подождать в машине.

— Разговор перерос в драку, подельники повалили Бобура, связали его, после чего душили и избивали, — рассказала следователь.

Бобура били сковородой, монтировкой, дрелью. Когда Татьяна с дочкой, устав ждать, поднялись в квартиру за ним, тот уже не подавал признаков жизни. Татьяна с дочкой увидели его связанное тело на полу и работников, которые с ним расправились, но убежать не смогли.

Спустя 11 лет ремонтник подробно рассказал, как расправился с супругами Источник: Следственное управление СК РФ по Новосибирской области

— Их затащили в квартиру, женщину изрезали ножом и задушили, ребенка ударили тяжелым предметом по голове — девочка погибла, — отметила Мария Серпенева.

Убийцы сбежали из России в течение следующих нескольких дней: они воспользовались временем, пока пропавшую семью искали родственники. Когда следователи установили личность одного из подозреваемых, достать его российским силовикам уже было невозможно. В результате Нуриддина Холматова объявили сначала в федеральный, а потом и в международный розыск.

Один — в суде, второй — в розыске

По словам следователя Марии Серпеневой, местонахождение Нуриддина Холматова было установлено: он долгое время находился у себя на родине — в одной из бывших союзных республик. Но добиться экстрадиции его в Россию оказалось не так-то просто. Следователи ездили туда, допрашивали, но по существующим законам его не могли выдать силовикам.

Дело сдвинулось с мертвой точки, когда выяснилось, что Холматова никто сильно не ограничивал в свободе перемещения. Он сумел выехать в Казахстан, где совершил другое преступление, попался и загремел в колонию. Решить вопрос об экстрадиции подозреваемого из Казахстана оказалось куда проще. В январе 2025 года его этапировали в Новосибирск.

Нуриддину Холматову за тройное убийство грозит пожизненное заключение Источник: Новосибирский областной суд / vk.ru

На первом же допросе, по словам Марии Серпеневой, Нуриддин Холматов расплакался и сдал своего подельника — Абдурашида Буматова, которого объявили в розыск и теперь ищут.

Дело Холматова передали в суд в июне. Мужчина признал свою вину частично: он согласился, что расправился с Бобуром и Татьяной, но настаивает на одном — девочку он якобы не трогал.

У следователей другая версия: Холматов и Буматов якобы избивали ребенка по очереди, пока она не умерла. После этого подельники забрали мобильные телефоны жертв и деньги — всего на сумму чуть больше 10 тысяч рублей и скрылись.