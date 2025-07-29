«Шантажировали днем и ночью!» Мать раненого офицера заставили выплатить кредит, который она не брала

Людмила Васильевна уже написала о своей ситуации во всевозможные инстанции, но вернуть деньги пока не смогла Источник: читатель E1.RU

74-летнюю жительницу Нижних Серег Свердловской области заставили выплатить кредит, который, утверждает женщина, она не брала. Теперь Людмила Васильевна требует банк вернуть ей деньги. Деньги, которые она отдала за чужой долг, должны были пойти на реабилитацию ее сына. Офицер получил ранение на СВО.

Мать военного уверена, банк должен был заблокировать сомнительную операцию, но не сделал этого. Подробности — в материале Е1.RU.

«Случился гипертонический криз»

История с чужим кредитом тянется уже год, рассказала E1.RU Людмила Васильевна. В начале 2024-го пенсионерка обнаружила, что ее карта и приложение заблокированы. Она поехала в отделение, чтобы выяснить, в чем дело. Доступ к счету ей вернули. Но не предупредили, что на ее имя оформлен заем в 107 тысяч рублей. А вскоре она получила СМС о просроченной задолженности.

«Меня шантажировали и днем, и ночью. Звонили и требовали вернуть деньги. А я их не получала, — рассказывает Людмила Васильевна. — Я очень переживала, у меня случился гипертонический криз после этого, очень подорвалось здоровье».

Людмила Васильевна рассказала, как лишилась денег Источник: читатель Е1.RU

Когда Людмилу Васильевну стали атаковать звонками из банка, она нашла в телефоне старое СМС с предупреждением о подозрительной операции. Но сразу пенсионерка его не заметила. Больше никаких оповещений об оформлении кредита женщина не получала, пока долг не стал расти.

В «Альфа-банке» на ее письменное обращение ответили, что аннулировать заем невозможно.

«Кредит оформили 21.02.2024. Его подписали электронной подписью с помощью кода из СМС. Технически оформить кредит без этого кода не выйдет. Поскольку все действия подтвердили этим кодом, то отменить кредит нельзя. Нам действительно жаль, что так получилось, но мы не можем отсрочить платеж или остановить начисление процентов», — ответили пожилой женщине в банке.

Редакция E1.RU отправила запрос в «Альфа-банк». Опубликуем комментарий, как только получим.

«Я хочу вернуть деньги»

Людмила Васильевна — педагог и магистр народной медицины. В парке Оленьи Ручьи она еще работает экскурсоводом, рассказывает туристам о природных достопримечательностях.

У нее и без кредита сейчас сложный период в жизни. Сын — профессиональный военный, офицер — восстанавливается после ранения, которое получил на СВО.

«Он находится на реабилитации, у него проблемы со стопой и с ногой, он лишился пальцев на ноге. И рука у него не восстановлена», — говорит педагог.

Людмила Васильевна работает экскурсоводом Источник: читатель E1.RU

Сын помог маме погасить кредит. Ее перестали донимать звонками, но спокойнее ей не стало. Ведь в банк она отнесла деньги, которые должны были пойти на его лечение.

«Я хочу вернуть эти деньги и отдать сыну. Он защищает нашу страну, а я должна отдавать такую сумму за мошенников», — говорит Людмила Васильевна.

Людмила Васильевна обратилась в службу защиты потребителей Центробанка. Там посоветовали идти в суд и оспаривать кредитный договор. Также пенсионерка написала заявление в полицию. Там выяснили, что кредитные деньги с карты пострадавшей перевели на другие счета.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье „Мошенничество“», — сообщили E1.RU в Нижнесергинском отделе полиции.

Можно ли вернуть деньги?

Подобное дело этим летом рассматривал Свердловский областной суд. Мобилизованный участник СВО подал иск банку, где хранил свои сбережения. На его счете было три миллиона рублей. Но внезапно боец обнаружил, что больше половины вклада исчезло. Кто-то перевел деньги на семь виртуальных карт и обналичил в разных городах страны.

«Истец просил взыскать с кредитного учреждения похищенную со счета денежную сумму, проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей, а также штраф», — рассказали в областном суде.

В банке заявили, что участник СВО сам снял деньги со своего вклада. Но суд встал на сторону военнослужащего и признал переводы недействительными. Теперь бойцу должны вернуть пропавшую сумму и еще чуть больше миллиона сверху — в общей сложности 2,8 миллиона рублей.

Екатеринбургский юрист Павел Невольниченко говорит, что у пенсионерки из Нижних Серег тоже есть шансы вернуть деньги.

«Для сделки, которая заключается с банком, всегда важно волеизъявление конкретного субъекта. Людмила Васильевна не изъявляла волю на получение денежных средств. Нужно поднимать данные и выяснять, как они идентифицировали субъекта, который получал денежные средства», — говорит юрист Павел Невольниченко.