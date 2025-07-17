«Мой сын — не маньяк»: приговоренный к пожизненному заключению Дракула собрался на свободу. Что говорит мать и что решил суд

На момент совершения страшных убийств Владимиру Драганеру только исполнилось 18 лет Источник: д/ф «Цена любви»

Приговоренный к пожизненному заключению убийца пятерых человек Владимир Драганер, известный как Дракула, или камышинский маньяк, из Волгоградской области попросился на свободу. 16 июля суд рассмотрел его прошение об условно-досрочном освобождении. Корреспонденту V1.RU удалось пообщаться с матерью самого страшного убийцы из Камышина. Она верит, что сын будет честно трудиться и работать, строя свое счастливое будущее, и что он теперь совершенно не опасен.

Камышинский маньяк и Дракула

Родился Владимир Драганер в 1981 году в Одессе, однако позже перебрался с матерью в город Камышин Волгоградской области. В СМИ потом неоднократно писали, что мать обладала властным и жестким характером, систематически наказывая сына по самым мелким поводам. Также якобы именно от матери он узнал семейную легенду о родстве с графом Дракулой.

Убийства пяти человек, двух парней и трех девушек, а также причинение тяжелейших ранений еще одной девушке Владимир Драганер совершил за считаные месяцы — с марта по август 1999 года.

Первой его жертвой оказалась 17-летняя студентка торгово-промышленного техникума Марина Паршикова, которая шла домой после празднования 8 Марта с однокурсниками. Она была жестоко зарезана на лестничной клетке в подъезде. Второй жертвой стала возвращавшаяся вечером от друзей 18-летняя студентка Ирина Погожева. Третьей жертвой стала 20-летняя учительница начальных классов Ирина Сидоренкова, задержавшаяся допоздна в школе, будучи дежурной на последнем звонке. У нее остался маленький ребенок. Еще одна, четвертая жертва, смогла выжить, несмотря на то, что получила более 50 ударов ножом. Именно она позднее смогла опознать убийцу.

Как выяснилось впоследствии, в числе жертв Владимира Драганера были и двое парней, в том числе и близкий друг. Первого вместе с компанией приятелей они жесточайшим образом избили, а затем утопили в Волге якобы за то, что тот третировал одного из парней в профтехучилище. А лучшего друга, Ивана Ильюшенко, вместе с теми же приятелями Драганер убил после того, как тот понял, что камышинский маньяк — это он. Ивана вывезли в сторону села Сестренки, где убили, бросив в выкопанную могилу.

Опознать убийцу смогла выжившая после нападения жертва, случайно увидевшая на столе следователя фотографию Драганера в деле по поиску бесследно исчезнувшего Ивана Ильюшенко. Подозреваемого задержали в военкомате, где он проходил медкомиссию перед призывом на срочную службу.

В 2001 году Волгоградский областной суд приговорил Владимира Драганера к высшей мере наказания, изменив ее на пожизненное заключение. Отбывал срок он в колонии № 6 Соль-Илецка «Черный дельфин». Теперь, спустя 26 лет заключения, он подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. 16 июля его рассмотрел суд.

— В Соль-Илецкий районный суд поступило ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания осужденного к пожизненному лишению свободы, содержащегося в исправительной колонии № 6, более известной как «Черный дельфин», — пишут в пресс-службе Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области. — Обращаясь в суд с ходатайством, заявитель указал, что с 2002 года содержится в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области, за период отбывания наказания получил специальность, трудоустроен, полностью возместил моральный вред потерпевшим, в настоящее время он находится на обычных условиях содержания, в случае положительного решения вопроса об условно-досрочном освобождении планирует проживать со своей мамой в Волгоградской области.

«Не путайте „маньяк“ и „убийца“! Мой сын не опасен»

Журналисты V1.RU связались с матерью камышинского маньяка Ириной Драганер. Женщина рассказала, что на протяжении долгих лет заключения продолжала общение с сыном. По ее словам, в Камышине они начнут новую жизнь.

— Чё надо? Чё надо вам? Это его личное дело. Он отсидел свое, поняли? — высказала корреспонденту женщина. — Я поддерживала с ним отношения, я же мать. Сколько вам нужно его терроризировать? Вы же твари все. Вся пресса ваша — твари, вам деньги только нужны. Сколько лет прошло! В Камышине всем всё равно. Он полностью исправился и не опасен. Я это знаю. Мы хотим жить по-настоящему. Он у меня трудяжка, никогда труда не боялся. Никто ничего не боялся. Планируем в Камышине остаться, зачем нам чего-то здесь опасаться?

Ирина Драганер заявила, что жителям Камышина не стоит беспокоиться за свою безопасность.

— Есть убийца, а есть маньяк. Это разные вещи. Сын — не маньяк. Я не спрашивала, зачем он делал, там писанину всю проверяют. Да и не хотела спрашивать. Знаю, что он жалеет об этом, — говорит Ирина Драганер. — О том, будет ли он встречаться с кем-то из родственников жертв, мы никогда не говорили. Лично для меня самая большая беда — это Ванька, его друган (Иван Ильюшенко. — Прим. ред.). Ванька сына раскрутил, догадался. Вот его за это и убил он. Я же его знала, он у нас тут сидел. С родителями его еще общалась, даже пока суды были. Сейчас уже, конечно, мы уже всё. А других жертв я не знаю. Жалко, конечно, там одну женщину. Но всё-таки он же не один был, там много с ним кто убивал…

Заседание по ходатайству Драганера прошло вчера в Соль-Илецком районном суде. В здание суда подавшего ходатайство не доставляли — с ним общались в режиме видеотрансляции из ИК.

— Длилось заседание 36 минут, — сообщили в пресс-службе суда. — Владимир Драганер сотрудниками колонии характеризуется отрицательно. Он имеет 32 взыскания. Было учтено мнение администрации исправительного учреждения, категорически возражавшей против освобождения ввиду отрицательной оценки. Также было учтено и мнение прокуратуры, также выступившей против удовлетворения ходатайства, учитывая тяжесть совершенных им преступлений. Они посчитали, что социальная справедливость не достигнута и необходимо продолжить заключение Драганера. Тем не менее он имеет право обжаловать это решение. Но по практике ни один пожизненно осужденный так и не покинул живым колонию № 6.

В суде также пояснили, что подавать прошение об УДО пожизненно заключенные могут только после отбытия 25 лет заключения. Следующий раз Владимир Драганер сможет сделать это вновь через три года и только в случае, если у него нет злостных нарушений режима. По словам одного из сотрудников Оренбургского УФСИН, за всю историю «Черного дельфина» еще ни один пожизненно осужденный не смог добиться условно-досрочного освобождения.